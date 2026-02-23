Stratejik önemi var

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, fiber optik altyapı hamlesinin yalnızca bir yatırım değil, ülkenin geleceğini şekillendirecek tarihi bir dönüşüm olduğunu söyledi. Projenin teknolojik olduğu kadar güvenlik ve altyapı açısından da stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Üstel, bunun KKTC’nin dijital kapasitesini güçlendireceğini ifade etti.

Gazimağusa, Çayönü, Türkmenköy, Akdoğan, Vadili ve Paşaköy’de halkla buluşan Üstel, fiber optik altyapı projesinin tamamlanmasıyla ülkenin tamamına hızlı ve güvenli internet hizmeti verileceğini belirtti.

Uygulama sürecinde herhangi bir eksiklik olması halinde gerekli düzenlemelerin yapılacağını kaydeden Üstel, projeye yönelik “peşkeş” iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Veri güvenliği konusunda herhangi bir risk bulunmadığını dile getiren Üstel, güçlü Türkiye ile birlikte bu projenin hayata geçirileceğini belirtti.

Üstel, fiber optik projenin mutlaka uygulanacağını ifade ederek, KKTC’nin bu alanda önemli bir atılım gerçekleştireceğini ve dijital altyapıda yeni bir döneme girileceğini kaydetti.

Üstel: Dört yılda ne söz verdiysek yaptık

Üstel, hükümette dördüncü yıllarını tamamlamak üzere olduklarını da belirterek, seçim programında yer alan projelerin tek tek hayata geçirildiğini söyledi.

“Altyapıda, sağlıkta, eğitimde ve günlük yaşamı kolaylaştıracak yasal düzenlemelerde önemli adımlar attık. Hiçbir projeyi yarım bırakmadık.” diyen Üstel, hükümete yönelik karalama kampanyalarına rağmen anavatan Türkiye’nin desteğiyle yollarına kararlılıkla devam ettiklerini ifade etti.

Mart 2026’da yeni protokol

Başbakan Ünal Üstel, Mart 2026’da Türkiye Cumhuriyeti ile yeni bir protokol imzalanacağını belirterek, bu anlaşma kapsamında yeni yatırımların ve stratejik projelerin hayata geçirileceğini duyurdu.

“UBP olarak seçimden hiçbir zaman korkmadık. Günü geldiğinde yine sandığa gideriz. UBP birinci parti olarak yoluna devam edecektir.” diyen Üstel, hedeflerinin KKTC’nin güçlenmesi ve uluslararası görünürlüğünün artması olduğunu söyledi.

Yargı reformu Meclis’e geliyor

Yargı reformunu 29 milletvekili ile Meclis’e taşıyacaklarını da açıklayan Üstel, reformun kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Yeni adliye binalarının yapıldığını, kadro eksikliklerinin giderileceğini ifade eden Üstel, reformun hukuk sistemini daha güçlü hale getireceğini söyledi.

