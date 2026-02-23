İhbar ele verdi

Suna ERDEN

Türkiye’den turist vizesiyle ülkeye gelen doktor T.E.(E-44) ile hemşire eşi N.E.(K-41), Lefkoşa’da kiraldıkları evde izinsiz estetik müdahaleler yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

İhbar üzerine tespit edilen zanlılar dün “Tabipler Birliği Yasasına Aykırı Hareket” suçu kapsamında mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Gönyeli Karakolu’nda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis memuru; 21 Şubat 2026 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi tarafından alınan bir bilgide, Ortaköy’de bir daire içerisinde Tabipler Birliği’ne üye olunmaksızın botoks işlemleri yapıldığının öğrenildiğini söyledi. Polis, alınan bilgi üzerine mahkemeden arama emri temin edildiğini ve görevli ekip tarafından söz konusu ikametgaha gidildiğini belirtti.

Polis, ikametgahı kiralayan zanlı T.E. ile eşi N.E.’nin huzurunda arama gerçekleştirildiğini kaydetti. Polis, aramada botoks işleminde kullanıldığı değerlendirilen 2 adet dolgu ilacı, 3 adet gençlik aşısı serum sıvısı, 11 adet serum suyu, 3 adet şırınga, 2 adet Masport marka botoks çözeltisi, 2 adet Lidon, Muchcaine marka uyuşturma spreyi ile bir adet randevu defterinin tespit edilerek emare alındığını ifade etti.

Polis memuru; zanlıların suçüstü hali kapsamında tutuklandıklarını ve aleyhlerinde soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlı T.E.’nin gönüllü ifade vererek Türkiye’de ikamet ettiğini, doktor olduğunu ve KKTC’ye gelerek tanıdıklarına botoks işlemi yaptığını beyan ettiğini aktardı. Polis, emare olarak alınan randevu defterinde yer alan isimlerden ifade temin edileceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlıların üç gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme; soruşturma amaçlı zanlıların üç gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

