Sınır dışı edilecek

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Bangladeş uyruklu M.S.M. Gönyeli’de devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edildi. Ülkede 774 gün ikamet izni olmadan kaldığı belirlenen zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama emri alındı.

Polis memuru; zanlının 21 Şubat 2026 tarihinde saat 19.30 raddelerinde devriye halinde bulunan Gönyeli Karakolu personeli tarafından Atatürk Caddesi üzerinde tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 9 Eylül 2024 tarihinden itibaren toplam 774 gün süreyle KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi nezdinde soruşturma yapılması gerektiğini, zanlının ihraç işlemlerinin başlatılması maksadıyla ilgili dairelerle yazışmalar yapılacağını kaydeden polis, üç gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

