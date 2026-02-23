‘Dibe vurduk’

Abdullah SUİÇMEZ- Melis GÜNEL

Lefkoşa’da faaliyet gösteren kasaplar Ramazan ayının geldiğini ancak bekledikleri satışları yapamadıklarını söyledi. Kasaplar, satışların geçen yıl Ramazan ayına göre belirgin şekilde düştüğünü belirtiyor.

Diyalog’a konuşan kasaplar, vatandaşların yüksek et fiyatlarından şikayet ettiğini ve bunun sonucunda halkın et alışverişini Güney Kıbrıs’tan yapmayı tercih ettiğini ifade etti. Kasaplar, güneye kayan alışverişlerin hem esnaf hem de devlet için gelir kaybına yol açtığını belirterek acil önlem çağrısı yaptı. Kasaplar, et fiyatları konusunda Rum tarafıyla rekabet edemediklerini ve bu durumun sektörde ciddi sıkıntılara neden olduğunu vurguladı.

Ne dediler…?

Mehmet Kermeoğlu

“Ramazan’dan bir ay önce fiyatlar arttı, son günlerde de satışlar düştü. Böyle giderse satışlarda üretim de bitecek. Et fiyatı arttıkça alım gücü düşüyor ve halk et almak için daha fazla güneye gidiyor. Kuzu etini kilosu bin 100 liradan satıyorum. Bin 100 lira bir asgari ücretlinin günlüğüdür. Asgari ücretli gelip et alamıyor. Bunun çözüme ulaşması lazım. Hayvancının ve üreticinin et fiyatı arttıkça kasapların da fiyatı yükseliyor. Vatandaşta güneyden et almakta haklı. Yetkililerden artık yardım istiyoruz. Lütfen devlet bize yardım etsin. Bundan bir ay önce kuzuyu 680 liraya satarken millet akın ediyordu. Biz de günde 10 tane kuzu satıyorduk. Böyle giderse memlekette kasaplık bitecek, et satamıyoruz…”

Halil Akbıçak

“Ramazan’da et fiyatlarında değişiklik olması mümkün değil, olmaması içinde elimizden geleni yapacağız. Bu arada et fiyatı gerçekten çok yüksek. İnşallah devletinde bu işe el atması ile birlikte güneyle aynı fiyata çekebileceğiz. Fiyatları dengelersek halkın güneyden kalitesiz et almasına maal kalmayacak. Geçmişe nazaran fiyatlardan kaynaklı satışlarımız kıyaslanamayacak kadar düşük. En temel sorun hayvan varlığının bu piyasaya yetmeyip arz ve talebi karşılayamayacak durumda olmasıdır. Kasaplar Birliği ve Hayvancılar Birliği başkanları adım attı bununla ilgili ileriki günlerde açıklama yapacaklardır. Ama bence ilk olarak alışverişin güneye kaymaması için ithal etin gelmesi şarttır. Bizim ağırlıklı olarak 9 mezbaha arasından 3 tanesi ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Bir dana kesimi için 5 bin TL ödüyoruz, derisinden içine her şey de kesene kalıyor. Bu fiyatlar da çok yüksek.”

Güncel et fiyatları

Kuzu körpe: 1100 TL

Yarım körpe: 950 TL

Oğlak körpe: 1100 TL

Tosun kıyma: 1100 TL

Tosun kuşbaşı: 1200 TL

Tosun biftek: 1300 TL

Tosun bonfile: 1800 TL

İnek: 1000 TL

Düve: 1000 TL

Koyun: 800 TL

Keçi: 800 TL

Tekke: 800 TL

Koç: 800 TL

Pastırma: 1100 TL

Ciğer: 1000 TL

Kelle: 200 TL

Uykuluk: 1100 TL

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026, 09:55