Sürat ve alkol 

Ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 370 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Kontrollerde 241 sürücü süratli araç kullanmaktan rapor edilirken, 13 sürücü alkollü yakalandı.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetimlerde toplam 2 bin 335 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik suçlarından 370 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 30 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçlarının dağılımı şöyle:

241 sürücü süratli araç kullanmaktan, 13 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan, 4 sürücü sigortasız araç kullanmaktan, 3 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan, 8 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan, bir sürücü muayenesiz araç kullanmaktan, 16 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan, 2 sürücü kamu taşıma işletme izinsiz yolcu taşımaktan, 17 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamaktan ve 65 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.

