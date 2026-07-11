Bağlantıyı evden kurdu

Ercan Havalimanı'nın ana sunucusuna uzaktan erişim sağlayarak sistemdeki verileri belirlenen tarihte silmek üzere virüs yazılımı yüklediği iddiasıyla tutuklanan M.C.E. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, zararlı yazılımın bilgi işlem personeli tarafından zamanında tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini, bu sayede herhangi bir veri kaybı ya da sistem zararının oluşmadığını açıkladı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 23 Haziran 2026 tarihinde T&T Havalimanı İşletmeciliği Ltd.'nin Demirhan Polis Karakolu'na başvurarak olayla ilgili şikayette bulunduğunu söyledi.

Polis, yapılan şikayette Ercan Havalimanı sisteminin bağlı bulunduğu ana sunucuya 22 Haziran 2026 tarihinde saat 23.20 sıralarında uzaktan erişim sağlandığının ve sistem verilerinin 2 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.00'de silinmesini sağlayacak bir virüs yazılımının yüklendiğinin tespit edildiğini belirtti.

Zararlı yazılımın bilgi işlem personeli tarafından fark edilerek durdurulduğunu ifade eden polis, herhangi bir veri kaybı yaşanmadığını ve ana sunucuda hasar oluşmadığını kaydetti.

Polis, olayın ardından iş yerinden istifa eden bilgi işlem sorumlusu M.C.E.’den şüphelenildiğini ve şirket yetkililerinin konunun araştırılması talebiyle polise başvurduğunu söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının evinden iş yerine ait bilgisayarla bağlantı kurduğunun belirlendiğini açıkladı. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.