Cebine koydu, geldi

Ercan Havalimanı'nda giydiği kot pantolonun cebinde 5 adet hap bulunan Y.K. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk emri alındı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.40 sıralarında Ercan Havalimanı gelen yolcu bölümünde KKTC'ye giriş yapmak isteyen zanlının hareketlerinden şüphelenildiğini söyledi. Polis, zanlının Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekipleri tarafından durdurularak üzerinde arama yapıldığını belirtti.

Polis memuru; zanlının giydiği kot pantolonun sağ arka cebinde bulunan sigara paketinin içerisinde, beyaz renkli peçete kağıdına sarılı vaziyette kahverengi renkli, uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 hap bulunduğunu ifade etti. Söz konusu hapların emare olarak alındığını kaydeden polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.

Polis, soruşturmanın henüz çok yeni olduğunu, ele geçirilen hapların türünün ve içeriğinin belirlenmesi amacıyla Devlet Kimya Laboratuvarı'na gönderileceğini, analiz sonuçlarının beklendiğini söyledi.

Polis, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

