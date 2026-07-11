Mali polis devrede

Suna ERDEN

Girne'de bilişim sistemleri aracılığıyla yatırım dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 19 zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme; zanlılar hakkında 6 gün ek tutukluluk emri verirken, soruşturmada tespit edilen suç gelirinin arttığı açıklandı.

Polis, 1 Ocak ile 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu toplam 550 bin 553 ABD Doları tutarındaki suç gelirinin aklandığının tespit edildiğini hatırlatarak, soruşturmanın ilerleyen aşamasında 7 milyon liralık para akışının daha belirlendiğini açıkladı.

Polis, ele geçirilen dijital materyaller ile banka hesaplarına ilişkin incelemelerin sürdüğünü, para hareketlerinin detaylı şekilde araştırıldığını belirterek ek süre talep etti.

Mahkemede olgular aktarıldı

Polis, B.M.Z., A.H., Y.A., M.E., M.E.Ş., H.İ., A.M.F., A.D., Z.K., Ö.K., D.K., Ö.K., M.K., M.G., A.B., B.B., H.T., M.A. ve M.K.’nin 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.35 sıralarında gerçekleştiirlen operasyonda tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.35 sıralarında Şehit Metin Gönyeli Sokak'ta bulunan ve M.G. tarafından bir apartmanın iki ayrı dairesinde kurulan iş yerlerinde saat 11.35 ile 16.20 arasında arama yapıldığını söyledi. Aramalarda M.G. ile iş yerinde çalışan 18 zanlının tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, iş yerinde gerçekte herhangi bir yatırım faaliyeti yürütülmediği halde sahte olarak oluşturulan bir panel üzerinden yatırım şirketi gibi faaliyet gösterildiğini, kişilerin yatırım yapmalarının sağlandığını, yatırılan paraların ise sahtekarlıkla temin edilerek bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçunun işlendiğini kaydetti.

İlk incelemelerde çok sayıda kişinin mağdur edildiğinin belirlendiğini aktaran polis, suçta kullanıldığı değerlendirilen bilgisayarlarda yapılan ilk kontrollerde, 1 Ocak ile 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında toplam 550 bin 553 dolar ve 7 milyon TL tutarında işlem gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini ifade etti.

Polis, aramalarda bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bilgisayar ve cep telefonunun emare olarak alındığını belirten polis, incelenmesi gereken çok sayıda dijital materyal, kamera görüntüsü ve alınacak ifadeler bulunduğunu belirterek soruşturma kapsamında zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.