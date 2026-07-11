Doğru haberin adresi

Ömer KADİROĞLU

11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla görüşlerine başvurulan vatandaşlar, Diyalog Medya'yı güvenilir, tarafsız ve güncel habercilik anlayışı nedeniyle tercih ettiklerini ifade ederken, özellikle Reşat Akar'ın gündemi yorumladığı programı ilgiyle takip ettiklerini söyledi. Vatandaşlar, basının siyasi baskılardan uzak, özgür ve tarafsız bir şekilde görev yapmasının toplumun doğru bilgiye ulaşması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, tüm basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günü'nü kutladı.

Ne dediler…?

Osman Işısal

“Kıbrıs basınında en fazla takip ettiğim televizyon tv2020, gazete ise Diyalog’tur. Bütün gazeteleri takip ediyorum ancak en fazla Diyalog’u takip ediyorum. Diyalog tv2020’ye beni bağlayan Reşat Akar’dır. Reşat Bey halkla iç içe ve daha samimi ayrıca doğru bilgileri paylaştığı için severek takip ediyoruz. Basında yetiştirilen elemanların özgür ve her konuda fikrini açıkça söylemelidir. Siyasete hiçbir zaman soyunmamalıdırlar. Basın ayrıcalık yapmadan tarafsız bir şekilde mesleğini sürdürmelidir.”

Mehmet İslamoğlu

“Kıbrıs basınında en fazla takip ettiğim Reşat Akar’ın Gündem Özel programıdır. Diğer gazeteleri de internet üzerinden takip ediyorum. Reşat Akar’ın programına beni bağlayan konu çok güzel bir eleştirinin olması ve ülke eksikliklerinin konuşulmasıdır. Hem eleştiri hem de çözüm öneren bir basın diliyorum.”

Mustafa Alsancak

“Yerel basında gazetelerde Diyalog Gazetesi en fazla okuduğum ve her gün aldığım bir gazetedir. Diyalog Gazetesi’ni her sayfasını okuyorum. Hoşuma gidiyor çünkü doğru ve gerçek haberleri bizlere aktarırken yayınladığı haberlerin de takibini yapmaktadır. Dolayısıyla en çok okuduğum gazete Diyalog Gazetesi’dir. Sürekli olarak röportajlar yapılıyor. Hem Reşat Akar’ı hem de Diyalog Medya’da emek veren tüm çalışanları selamlıyorum. Reşat Akar’ın programını her gün izliyorum. Açıkça konuşan, doğruları konuşan ve net hitaplarda bulunduğu için Diyalog’u tercih ediyorum. Reşat Akar her gün güzel ve doğru konulara değindiği için takip ediyoruz. Birçok gazetenin de yönetici ve çalışanlarının da Diyalog Medya’yı örnek almalarını temenni ediyorum.”

Orhun Karagözlü

“Ben bütün gazeteleri dijitalden takip ediyorum. Bütün gazetelerin iyi olduğunu ve izlediği çizgide başarılı olduklarını düşünüyorum. Televizyon olarak da Diyalog TV’yi izliyorum. Özellikle Reşat Akar Bey’in programını her gece izliyoruz. Duayen bir kişidir ve anlatmak istediklerini beynimizin içine sokuyor ve anlatıyor. Adam bu işi iyi biliyor ve üzerine de sanırım başka biri yoktur. Basın günü için temennim bütün basının bağımsız olması ve mesleğini icra ede gazetecilerin bir partinin rozeti altında yapmamalarını dilerim.”

Osman Cilasun

“Kıbrıs basınında en fazla Diyalog TV ve gazetesidir. Beni Diyalog’a bağlayan haberlerin güncel, doğru, fotoğraflar ve sunumu daha iyi olduğu için takip ediyorum. Diyalog TV’de de aynı şekilde olduğu için severek takip ediyoruz. Reşat Akar bam teline dokunuyor ve her şeyi korkmadan söylüyor. 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla daha özgür, daha adil bir düzende basının sesini daha iyi duyurabilmelerini diliyorum.”

Mustafa Hoca

“Kıbrıs basınında en fazla takip ettiğim kanal Diyalog TV’dir. Kıbrıs yaşamını, kültürünü tanıtması ve Kıbrıs sorunu ile ilgili iyi konuşmaların geçmesi nedeniyle izliyorum. Diyalog TV’yi en fazla duymayı istediklerimi duyabildiğim için izliyorum. Reşat Akar’ın programına beni bağlayan Kıbrıslı olması en başta gelen nedendir ve çok güzel konulara değinmesidir. 11 Temmuz Basın günü nedeniyle tüm emekçi basın mensuplarının bu özel günlerini kutlarım.”

Naci Akdoğan

“Ben gazete takip etmiyorum ancak Diyalog TV ve Sim TV’yi takip ediyorum. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın programını izliyorum. Reşat Akar’ın programına beni bağlayan gündemde olan bitenleri bizlere doğrusu ile iyisi ile anlatmasıdır. Reşat Bey tüm konulara hakim ve iyi değerlendiriyor. Basının özgür olması ve tarafsız olması gerekiyor. Günümüzde basına sansür çok uygulanıyor. Bunun sona erdiği ve özgür bir basının var olacağı günler diliyorum.”

Salih Karagül

“Güneyde çalışıyorum ve çok fazla gazete okuyamıyorum. Televizyon olarak da en fazla Diyalog TV’de Reşat Akar’ın programını takip ediyorum. Reşat Bey gerçekleri doğru bir şekilde aktarıyor ve keşke milletvekili olsa. Konuşmaları mantıklı ve hoşumuza gittiği için izliyoruz. Daha özgür ve her şeyi doğru bir şekilde söyleyebilecek bir basının olmasını diliyorum.”

Şenay Ateş

“Gazete pek okumuyorum ancak Diyalog TV’yi izliyorum. En fazla Reşat Akar’ın programını severek takip ediyorum. Reşat Bey gerçekleri doğru ve tarafsız bir şekilde bizlere aktarıyor. Basının özgür olmasını ve istediğini konuşabilip doğruları yazmasını diliyorum. 11 Temmuz Basın Günü kutlu olsun.”

Ahmet Tomruk

“Yerel basında en fazla takip ettiğim gazete ve televizyon Diyalog ve Halkın Sesi gazetesidir. Ben doğruyu yazan gazeteleri takip ediyorum. Diyalog Gazetesi doğruları bize aktaran bir gazete olduğu için çok beğeniyor ve takip ediyorum. Diyalog TV’yi de izliyorum. Özellikle Reşat Akar’ı izliyorum. Dürüst ve gerçekleri konuşan bir kişi olduğu için severek takip ediyorum. Basın günü dolayısıyla mesajım basının özgür bırakılmasıdır.”

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2026, 09:37