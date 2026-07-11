Kalp zarını zedeledi

Alayköy'de bir gece kulübünde para yüzünden tartıştığı müşteriyi bıçaklayan Y.P. aleyhine katle teşebbüs suçlaması getirildi. Zanlının sapladığı bıçağın müşterinin kalbini çevreleyen dış zarı zedelediği ve bölgede kan pıhtısı oluşmasına neden olduğu açıklandı. Hakkında silah ve bıçakla korkutma suçundan askıda dava bulunan zanlı cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 7 Temmuz saat 05.00 sıralarında gece kulübünde müşteri olarak bulunan C.A.U. ile para meselesi nedeniyle tartıştığını söyledi. Polis, tartışma sırasında zanlının şortunun arka cebinde taşıdığı 16 santimetre uzunluğundaki bıçakla C.A.U.'nun sol omuz arkasına ve sol omuz başına vurduğunu, her iki bölgede de 3'er santimetrelik yüzeysel kesi oluştuğunu belirtti.

Polis, zanlının daha sonra bıçağı müştekinin göğüs boşluğunun ortasına sapladığını, 5 santimetre derinliğindeki yaranın kalbi çevreleyen dış zarı zedelediğini ve bölgede kan pıhtısı oluşmasına neden olduğunu belirterek, katle teşebbüs suçunu işlediğini kaydetti.

Yaralının aynı gün Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldığını, ardından Kolan British Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını söyleyen polis, zanlının da olay günü tutuklandığını ifade etti. Polis, olayda kullanılan bıçağın zanlının gösterimiyle bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, 9 Temmuz tarihinde doktordan alınan bilgiye göre yaralının yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alındığını ve hayati tehlikeyi atlattığını açıkladı.

Zanlının ülkede çalışma izinli olarak bulunduğunu belirten polis, Y.P. hakkında "korkutmak maksadıyla silah ve bıçak taşıma" suçlarından askıda davalar bulunduğunu da mahkemeye aktardı. Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.