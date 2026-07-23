Bakanlık takip edecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle 1 Ağustos'a kadar 12.00-16.00 saatleri arasında açık alanda doğrudan güneş altında çalışmayı yasakladı. Karar, dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, yasağın yaz aylarında etkisini artıran aşırı sıcakların çalışanların sağlık ve güvenliği üzerinde oluşturabileceği riskleri en aza indirmek amacıyla alındığını söyledi. Hasipoğlu, KKTC Meteoroloji Dairesi'nin hava sıcaklığı tahminleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yapılan teknik değerlendirmeler doğrultusunda, 22 Temmuz’dan 1 Ağustos 2026 tarihine kadar (her iki tarih dahil) 12.00-16.00 saatleri arasında açık alanda ve doğrudan güneş altında çalışma yapılmasının yasaklandığını belirtti. Bakan Hasipoğlu, açık alanda faaliyet gösteren tüm işverenlerin çalışma programlarını belirtilen saatlere göre yeniden düzenlemeleri ve çalışanların sağlığı ile güvenliğini koruyacak tüm tedbirleri eksiksiz uygulamaları gerektiğini ifade etti.



Hepimizin ortak sorumluluğu

Hasipoğlu, meskûn mahal dışında yürütülen tarım ve inşaat sektörlerindeki faaliyetlerde, işin niteliği ve çalışma koşulları dikkate alınarak çalışmaların erken saatlerde başlayabileceğini belirtti. Bakan, bu kapsamda inşaat sahalarında agrega, hazır beton ve diğer inşaat malzemeleri ile iş makinelerinin taşınmasına yönelik çalışmaların da erken çalışma düzeni içerisinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. Bakanlık olarak uygulamanın etkin şekilde hayata geçirilmesi için denetimlerin süreceğini vurgulayan Hasipoğlu, işveren ve çalışanları yasal düzenlemelere titizlikle uymaya çağırdı. Hasipoğlu, "Çalışanlarımızın sağlığını korumaya yönelik uygulamalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Aşırı sıcak hava koşullarında çalışanlarımızın sağlığını korumak, güvenli çalışma ortamlarını sağlamak ve iş kazalarının önüne geçmek hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.