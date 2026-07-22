Ercan’da tutuklandı

Ercan Havalimanı'nda sahte Bulgaristan pasaportuyla ülkeden çıkış yapmaya çalıştığı tespit edilen 20 yaşındaki S.A.Ö. suçüstü tutuklandı. Zanlı dün "resmi sahte evrak düzenleme, resmi sahte evrakı tedavüle sürme, başkasının kimliğine bürünme ve sahte davranışla kayıt sağlamak" suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alınırken, sahte pasaportla 17 Temmuz’da ülkeye giriş yaptığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 20 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.50 sıralarında, daha önceden sahte olarak düzenlenmiş, üzerinde kendi fotoğrafı bulunan ancak Tanzhu Sevdzhıhan Syuleyman adına düzenlenmiş Bulgaristan pasaportunu Ercan Havalimanı'nda görevli muhaceret memuruna ibraz ettiğini söyledi.

Polis, zanlının sahte pasaportu tedavüle sürerek belgede adı geçen kişinin kimliğine büründüğünü ve bu yolla çıkış işlemlerini yaptırarak sahte davranışla kayıt sağladığını belirtti.

Polis, aynı gün Sun Express yetkililerinden gönderilen ve zanlının tasarrufundaki pasaportun sahte olduğunu bildiren e-posta üzerine zanlının Ercan Havalimanı içerisinde tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Yürütülen soruşturmada zanlının söz konusu sahte pasaportla 17 Temmuz 2026 tarihinde KKTC'ye giriş yaptığının belirlendiğini kaydeden polis, suçunu itiraf eden gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Sahte pasaportun kriminal incelemeye gönderileceğini, soruşturmanın ise çok yönlü sürdüğünü belirten polis, mahkemeden zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.