Öğrenci izni var

Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı bölgesinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin ihbar üzerine düzenlediği operasyonda tutuklanan Nijeryalı A.O.J. (E-23) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının uyuşturucuyu 240 Euro karşılığında satın aldığını itiraf ettiği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 14 Temmuz 2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nün, Küçük Kaymaklı'da yaşayan A.O.J.’nin uyuşturucu madde tasarruf ettiğine dair bilgi aldığını söyledi. Polis, aynı gün zanlının ikametgahına gidildiğini ve arama yapıldığını kaydetti. Polis, A.O.J.'nin yatak odasında yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ifade etti.

Polis, A.O.J.'nin gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini, ifadesinde ele geçirilen uyuşturucu maddeyi 13 Temmuz'da adını bilmediği Sudan uyruklu bir şahıstan 240 Euro karşılığında satın aldığını ve bir kısmını kullandığını beyan ettiğini söyledi. Polis memuru; soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede öğrenci izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve 100 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.

