Doğa dostları iş başında

Gazimağusa başta olmak üzere adanın birçok bölgesinden gönüllüler, Akdeniz Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde düzenlenen sahil temizliği etkinliğinde yalnızca 500 metrelik alandan bir tondan fazla plastik atık topladı.

SPOT Marine Life'tan yapılan açıklamada, Akdeniz Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama alanlarından biri olmasına rağmen, ülkede plastik kirliliğinden en fazla etkilenen bölgelerin başında geldiği belirtildi.

Açıklamada, SPOT Marine Life'ın uzun yıllardır farklı ekiplerle bölgede düzenli sahil temizliği çalışmaları yürüttüğü ifade edilerek, bu yaz karşılaşılan yoğun plastik kirliliğinin daha geniş kapsamlı bir dayanışmayı zorunlu kıldığı kaydedildi.

Bu kapsamda yapılan çağrıya kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin yoğun ilgi gösterdiği belirtilen açıklamada, yaklaşık 150-200 kişilik ekibin katılımıyla gerçekleştirilen temizlik çalışmasında sahilin yalnızca 500 metrelik bölümünden bir tondan fazla plastik atığın toplandığı vurgulandı.

Etkinliğe Gazimağusa başta olmak üzere adanın birçok bölgesinden gönüllülerin destek verdiği belirtilen açıklamada, katkı sağlayan herkese teşekkür edildi.

