Hizmete sunuldu

Girne Antik Limanı'nda bulunan eski Gümrük Binası, limanın tarihçesi ve geçmişten günümüze uzanan fotoğrafların sergilendiği alan olarak düzenlenerek törenle açıldı.

Serginin açılışı, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından gerçekleştirildi. Törende ayrıca Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar da konuşma yaptı. Açılışın ardından müzik dinletisi sunuldu.

Konuşmasında Girne Antik Limanı'nın tarihi ve kültürel önemine dikkat çeken Ersin Tatar, projede emeği geçenleri kutladı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Sergiyle birlikte Girne'nin geçmişten günümüze uzanan tarihinin ziyaretçilere sunulacağını belirten Ataoğlu, limandaki deniz içi düzenleme çalışmalarının da tamamlanacağını kaydetti.

DP Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar da konuşmasında, serginin açıldığı tarihi binanın önemine değinerek, yapılan düzenlemeler sayesinde yapının Girne Antik Limanı'nın en önemli değerlerinden biri haline geldiğini söyledi.

