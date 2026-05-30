‘Bana komplo kurdu’

Lefkoşa’da satış elemanı olarak çalıştığı telefon mağazasına ait 4 bin Euro değerindeki 2 adet iPhone 17 Pro max marka cep telefonunu çaldığı iddia edilen M.Ö. ülkeden çıkış yapacağı sırada Ercan Havalimanı’nda tespit edilerek tutuklandı.

Telefonları 3 bin 200 dolara sattığı iddia edilen zanlının ifadesinde patronunun kendisine komplo kurduğunu öne sürdüğü açıklandı.

Zanlı “müstahdem tarafından sirkat” suçundan mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis, zanlının Ocak 2026 ayı içerisinde Lefkoşa’da satış elemanı olarak çalıştığı telefon mağazasına ait 4 bin Euro değerindeki iPhone 17 Pro max marka cep telefonunu farklı tarihlerde Ortaköy’deki bir iş yerine 3 bin 200 dolar karşılığında sattığına dair şikayet üzerine tutuklandığını söyledi.

Polis, meseleyle ilgili ilk şikâyetin Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne yapıldığını, konunun 4 Mayıs 2026 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye sevk edildiğini belirtti. Başlatılan soruşturma kapsamında zanlının aranan şahıs ilan edildiğini kaydeden polis, 28 Mayıs 2026 tarihinde ülkeden çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

İşverenini suçladı

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Zanlının ifadesinde işten ayrılmak ve başka bir iş yerinde çalışmak istemesi nedeniyle işvereninin kendisine komplo kurduğunu iddia ettiğini belirten polis, ayrıca zanlının tehdit edildiğine dair yazılı mesajlar bulunduğunu öne sürdüğünü kaydetti.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirten polis, alınması gereken ifadeler ile incelenecek makbuzların bulunduğunu ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi uygun bularak, onayladı.

