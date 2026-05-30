İki kişi tutuklandı

Girne’de otopark içerisinde park halindeki Mercedes’te yapılan aramada az miktarda uyuşturucu bulundu, A.G. ve O.F. tutuklandı.

Zanlılar “hintkeneviri tasarrufu” suçlarından mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek tutuklama emri alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 28 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında Cürümleri Önleme ekipleri tarafından, Girne Belediyesi’ne ait Doğa Parkı otoparkı içerisinde park halinde bulunan siyah renk Mercedes marka araçta denetim yapıldığını söyledi.

Polis, A.G. ve O.F.’nin içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada, sürücü koltuğunun arka kısmındaki cep içerisinde bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini belirtti. Söz konusu maddenin emare olarak alındığını kaydeden polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlıların tutuklanmalarının ardından gönüllü ifade verdiklerini söyledi. Polis, ayrıca emare olarak alınan maddenin analize gönderileceğini ifade ederek, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.

