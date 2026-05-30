Gençler zehirleniyor

Güzelyurt-Lefkoşa eski anayolu üzerinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri esnasında aracında 15 gram hintkeneviri bulunarak tutuklanan 20 yaşındaki B.Y. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 7 gün ek tutuklama emri alınırken, uyuşturucu maddeyi nasıl temin ettiğine dair soruşturma yapıldığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 25 Mayıs 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Güzelyurt-Lefkoşa eski anayolu üzerinde, Akçay mevkiinde, Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile trafik ekipleri tarafından ortak operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis, operasyon kapsamında zanlının üzerinde ve kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücünün bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade eden polis; meseleyle ilgili soruşturma başlatıldığını ve zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün ek tutukluluk süresi temin edildiğini kaydetti.

Polis; bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini, ayrıca meseleyle ilgili ifadeler temin edildiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının uyuşturucu maddeyi nasıl temin ettiğine yönelik araştırmaların sürdüğünü ve analiz sonucunun beklendiğini ifade ederek, 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

