Polis James’i arıyor

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan geçiş yapmak isteyen S.I.I.’nin, muhaceret memuruna ibraz ettiği Belçika kimlik kartıyla Ercan Havalimanı’nda giriş-çıkış işlemi yapıldığı tespit edildi. Tutuklanan zanlının karakolda verdiği ifadede kimliğini James adlı bir şahsa verdiğini itiraf ettiği açıklandı.

Belçika vatandaşı olan zanlı “başkasının kimliğine bürünmek için ödünç olarak belge verme” suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk emri verirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis; 28 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.02 sıralarında Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan geçiş yapmak için gelen zanlı S.I.I.’nin işlem yaptırmak istediği sırada yapılan kontrolde, 23 Mayıs 2026 tarihinde Belçika kimlik kartı ile Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığının belirlendiğini söyledi.

Polis; yapılan incelemede aynı kimlik kartı ile 27 Mayıs 2026 tarihinde yine Ercan Havalimanı’ndan çıkış işlemi gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini belirtti.

Olayın ortaya çıkmasının ardından zanlının ileri soruşturma amacıyla Demirhan Polis Karakolu’na celp edildiğini kaydeden polis, zanlının kimlik kartını “James” lakaplı, adını ve soyadını bilmediği bir şahsa vererek Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmasına yardımcı olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından çantasında yapılan aramada takma saç ile bir adet fotoğraf bulunduğunu söyledi.

Çantasında takma saç ve fotoğraf bulundu

Ercan Havalimanı’ndaki kamera görüntülerinin incelendiğini belirten polis, kimlik kartıyla işlem yapan şahsın çantada bulunan fotoğraftaki kişi olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis; zanlının üzerinde bulunan 2 adet cep telefonu ile pasaportun emare olarak alındığını söyledi.

Polis ayrıca; incelenmesi gereken kamera görüntülerinin bulunduğunu belirterek, yürütülen zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

