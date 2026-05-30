Girne’de bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün akşam saat 18.00 sıralarında Şht. Aslan Seçkin Caddesi üzerinde bulunan Emtan Quattro Apartmanı isimli apartmanın bir dairesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan Girne İtfaiye Şubesi ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin apartmanın diğer bölümlerine sıçramasını engelledi. Yoğun duman nedeniyle apartmanda kısa süreli panik yaşandığı öğrenildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürülürken, soğutma çalışmaları da bir süre devam etti. Yangın nedeniyle daire içerisinde bulunan eşyaların büyük bölümünün zarar gördüğü, evde ciddi maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Polis, olay yerinde inceleme yaparak yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı. Elektrik tesisatı, ısı kaynaklı ihtimal ve diğer olasılıkların değerlendirildiği, kesin sebebin yapılacak teknik incelemenin ardından netleşeceği kaydedildi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bahçede yangın çıktı

Öte yandan Güneşköy ile Güzelyurt arasında bulunan bir bahçede dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, bahçe içerisinde bulunan kuru otlar ve ağaç dallarının tutuşması sonucu yangın çıktı.

Yangının büyüme ihtimali üzerine olay yerine Güzelyurt İtfaiye Şubesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevrede bulunan tarım arazilerine ve diğer alanlara sıçramasını önlemek amacıyla yoğun müdahalede bulundu.

Bölgede güvenlik tedbirleri alınırken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.