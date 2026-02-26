Baronlar ortada yok

Suna ERDEN

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün karara bağlanan uyuşturucu davasında 3 yıl hüküm giyen 24 yaşındaki sanığın avukatı ilginç iddialarda bulundu.

Uyuşturucu suçundan yakalanan birçok gencin polise Aziz ismini verdiğini belirten savunma, ancak gençleri maşa olarak kullanan baronun kaçtığını ifade etti.

Ağır ceza heyeti, 224 gram hintkeneviri türü uyuşturucu alma, verme ve tasarrufu suçlarından yargılanan Osama Abussahid’i 3 yıl hapse mahkum ederken, ondan 15 gram uyuşturucu alan Omar Halami denetimli serbestlikten yararlandırıldı.

Gençler maşa olarak kullanılıyor

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada karar öncesinde söz alan sanık avukatları savunma yaptı.

Her iki sanığın avukatı da müvekkillerinin kurban olduğunu söyledi.

Sanık Osama Abussahid’n avukatı Aziz isimli uyuşturucu baronunun müvekkili gibi genç insanları kandırarak maşa gibi kullandığını, uyuşturucu suçundan tutuklanan birçok kişinin onun ismini verdiğini öne sürdü. Savunma, Aziz’in tutuklanıp, teminatla serbest kaldıktan sonra yasa dışı yollardan ülkeden kaçtığını iddia etti.

Omar Halami’nin avukatı da müvekkilinin bağımlı olduğunu, 15 gramı sadece içmek için aldığını aktararak, denetimli serbestlik talep etti.

Halami denetimli serbestliğe tabi tutuldu

Tarafları dinleyen mahkeme başkanı, Omar Halami’nin uyuşturucu bağımlısı olduğuna değinerek, 15 gramının yasada belirtilen miktarın üzerinde olsa da çok az bir fark olduğunu söyleyerek, sanığın denetimli serbestlikten yararlanmasına karar verdi.

Başkan, sanığın tabi tutulacağı denetimli serbestlik süresinin tespiti için mahkemeye bağımlılık raporu ibraz edilmesine emir vererek, davayı ileri bir tarihe erteledi.

Osama Abussahid 3 yıl yatacak

Başkan daha sonra 224 gram uyuşturucudan mahkum edilen sanık Osama Abussahid hakkındaki ceza kararını açıkladı.

Başkan, sanığın yüklü miktarsa uyuşturucu temin edip, başkasına vererek yayılmasını sağladığını, bu hususun aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini belirtti.

Başkan, sanığın tasarruf etmiş olduğu uyuşturucu maddenin hintkeneviri türü uyuşturucu olduğunu ifade ederek, en hafif uyuşturucu türleri arasında olmasını sanık lehine değerlendirildiğini söyledi. Uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi ve yaygın suçlar arasında olduğunu ifade eden Başkan, dolayısıyla bu tür suç işleyen kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar verilmesini gerektiğini belirtti.

Başkan, sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını, sabıkasız ve genç yaşta olup hayat tecrübesinden yoksun bir kişi olmasını da sanık lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını açıkladı. Başkan, tüm olgular ışığında sanığı 3 yıl süreyle hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

