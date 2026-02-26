Eşi serbest kaldı

Suna ERDEN

Türkiye’den turist vizesiyle ülkeye geldikten sonra kiraladığı evde izinsiz botoks yapan Dr. T.E.(E-44) yenide mahkemeye çıkarıldı. İlk etapta tutuklanan hemşire eşi N.E.(K-41) ise suçla bağı görülmediğinden serbest bırakıldı.

Zanlı T.E. “Tabipler Birliği Yasasına Aykırı Hareket” suçu kapsamında mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderildi.

Gönyeli Karakolu’nda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis memuru; 21 Şubat 2026 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi tarafından alınan bir bilgide, Ortaköy’de bir daire içerisinde Tabipler Birliği’ne üye olunmaksızın botoks işlemleri yapıldığının öğrenildiğini söyledi. Polis, alınan bilgi üzerine mahkemeden arama emri temin edildiğini ve görevli ekip tarafından söz konusu ikametgaha gidildiğini belirtti.

Polis, ikametgahı kiralayan zanlı T.E. ile eşi N.E.’nin huzurunda arama gerçekleştirildiğini kaydetti. Polis, aramada botoks işleminde kullanıldığı değerlendirilen 2 adet dolgu ilacı, 3 adet gençlik aşısı serum sıvısı, 11 adet serum suyu, 3 adet şırınga, 2 adet Masport marka botoks çözeltisi, 2 adet Lidon, Muchcaine marka uyuşturma spreyi ile bir adet randevu defterinin tespit edilerek emare alındığını ifade etti. Polis, zanlı T.E.’nin ifadesinde Türkiye'de ikamet ettiğini, doktor olduğunu KKTC'ye gelerek tanıdıklarına botoks işlemi yaptığını beyan ettiğini açıkladı.

Polis, zanlı ile eşinin mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, yapılan soruşturmada N.E.’nin suçla bağı görülmeyerek, serbest bırakıldığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Türkiye’de ikamet ettiğini, KKTC’ye turist olarak geldiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.