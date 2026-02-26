Eski yasadan hüküm giydi

Suna ERDEN

Ercan–Gaziköy anayolunda meydana gelen ve Sadık Özcan Topkayalı’nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin Ümit Ilgan hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık, 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Kararı okuyan yargıç, kazanın 7 Mart 2023 tarihinde sabah saat 07.55 sıralarında, Ercan-Gaziköy anayolunun 3-4’üncü kilometreleri arasında meydana geldiğini belirtti.

Yargıç, sanığın mahkûm olduğu tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu kaza yapıp ölüme neden olma suçuna ilişkin cezanın, Meclis’te yapılan yasal düzenlemeyle artırıldığını, ancak kazanın söz konusu değişiklikten önce meydana gelmesi nedeniyle sanık hakkında azami 7 yıl hapis veya para cezası öngören eski yasa kapsamında ceza takdir edileceğini belirtti. Karar verilirken kazanın oluş şekli ile tarafların katkısal kusurlarının titizlikle değerlendirildiğini kaydeden Yargıç, olay günü havanın açık olduğunu ve görüş mesafesini engelleyen herhangi bir unsur bulunmadığını ifade etti.

Topkayalı’nın aracının önünü tıkadı

Ağır ceza yargıcı, Ümit Ilgan’ın yönetimindeki çöp kamyonu ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, anayol üzerinde bulunan Birkayalar Petrol önlerine geldiğinde dikkatsiz davranarak ve anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa tali yola dönüşe geçtiğini, bu sırada Sadık Özcan Topkayalı’nın aracının önünü tıkayarak çarpışmaya neden olduğunu belirtti.

Kazada ağır yaralanan Sadık Özcan Topkayalı’nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini kaydeden Yargıç, kazanın meydana geldiği yolda hız sınırının 65 kilometre olduğunu, Topkayalı’nın çarpışmaya 6 metre kala kamyonu fark ederek frene bastığını söyledi. Yargıç, kazanın saat 07.55 sıralarında meydana geldiğini, Topkayalı’nın saat 07.53 sıralarında cep telefonuyla 28 saniye konuştuğunun belirlendiğini ifade etti. Bu olguların, Topkayalı’nın süratli olduğuna işaret ettiğini dile getiren Yargıç, ayrıca emniyet kemerinin takılı olmadığını da belirtti.

Yol hakkını ihlal etti

Yargıç, buna karşın yol hakkının Sadık Özcan Topkayalı’da olmasına rağmen, sanığın müteveffanın önünü keserek çarpışmaya neden olması nedeniyle daha büyük katkısal kusura sahip olduğuna dikkat çekti. Sanığın kullanımındaki çöp kamyonunun muayenesiz ve seyrüsefersiz olduğunu da belirten Yargıç, üç çocuk babası olmasını, temiz trafik siciline sahip bulunmasını, kaza sonrası işini kaybetmesini, pişmanlık göstermesini hafifletici etkenler olarak değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç, tüm olgular ışığında Ümit Ilgan’ı 2 yıl 6 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

