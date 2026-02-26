Dava 3 yılda sonuçlandı

Hüseyin ÇİÇEK

Eski Lefkoşa–Gazimağusa yolunda meydana gelen ve 18 yaşındaki Mehmet Raif Koçak’ın yaşamını yitirdiği kazayla ilgili davada karar açıklandı. Yönetimindeki otobüsle Koçak’a çarparak ölümüne neden olan sanık Erhan Çelik, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak 4 buçuk yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Kararın ardından Koçak’ın ailesi mahkeme salonu çıkışında tepki gösterdi.

Mahkeme kararında, artan cezalara rağmen ölümle sonuçlanan trafik kazalarının her geçen yıl artmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Ölümlü kazalar nedeniyle daha önce 7 yıla kadar hapislik öngören cezaların yeni düzenlemeyle 14 yıla çıkarıldığı, ancak bu artışın kazaların önüne geçilmesinde tek başına yeterli olmadığı vurgulandı. Toplum bilincinin artırılmasının önemine işaret edildi.

Huzurdaki davada, sanığın yeterli aydınlatması olmayan bir yolda ve hız sınırının üzerinde seyrettiği belirtildi. Otobüs şoförü olan sanığın diğer sürücülere göre daha dikkatli olması gerekirken, hem kendi hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye atacak şekilde süratli araç kullandığı ifade edildi.

Mahkeme; kazada yaşamını yitiren Mehmet Raif Koçak’ın yol üzerinde yaya olarak bulunduğunu, siyah kıyafet giydiğini ve reflektör taşımadığını, bunun da kazanın oluşumunda katkısal kusur teşkil ettiğini kaydetti. Sanık lehine ve aleyhine olan tüm hususların değerlendirilmesinin ardından Erhan Çelik’in 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.

Mahkeme çıkışında verilen cezayı yetersiz bulan Koçak’ın yakınları, “Adalet bu mu” diyerek karara tepki gösterdi.

Kaza nasıl olmuştu?

Eski Lefkoşa-Gazimağusa yolu üzerinde, 20 0cak 2023 tarihinde, saat 04.15’te, Erhan Çelik, yönetimindeki TKM 187 plakalı otobüsle, dikkatsizliği sonucu, sol şeritte yürümekte olan 18 yaşındaki Mehmet Raif Koçak’a çarpmış, Koçak, günler süren mücadelenin ardından yaşam savaşını kaybetmişti.