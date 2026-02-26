Hedef belli oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Akdoğan’da, 22 Şubat’ta gerçekleştirilen Karanlık Hedef Operasyonu’nda ele geçirilen silah ve mermilerle ilgili bir kişi daha tutuklandı. Zanlı, E.Ş., T.C., yeni tutuklanan K.E. dün mahkemeye çıkarıldı. Polis, üç zanlının Hoca lakaplı Cenk Koçak’a yönelik saldırı planladığını açıkladı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez; 21 Şubat 2026 tarihinde Türkmenköy ile Akdoğan arasında, bir arazi içerisinde, otların arasında gizlenmiş halde bir tabanca olduğuna dair bilgi aldıklarını ve bölgeye gittiklerini açıkladı. İhbarın doğru olduğunun belirlenmesinin ardından bölgede pusu görevine başladıklarını anlatan Özçürümez, bir gün sonra 22 Şubat’ta, saat 23.30 sıralarında, E.H.’nin, aracıyla bölgeye geldiğini ve tabancanın yanına gittiğini aktardı. Zanlının tabancanın bulunduğu poşeti almasının ardından polisi fark ettiğini ve poşeti bırakarak, koşarak olay yerinden kaçtığını belirten Özçürümez, cep telefonunu da bölgede düşürdüğünü ifade etti. Polis, poşette yapılan kontrol sonucunda; bir adet tabanca, şarjör ve 30 adet canlı merminin ele geçirildiğini açıkladı. Zanlının, 2 saat sonra Akdoğan’da tespit edilerek yakalandığını ve suçunu itiraf ettiğini aktaran polis, T.C.’nin de meseleyle bağlantılı olarak aynı gün tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlıların 23 Şubat’ta mahkemeye çıkarılarak haklarında 2 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsattı.

Saldırıda kullanılmak üzere motosiklet çaldı

Polis, zanlı K.E.’nin ilk etapta motosiklet hırsızlığı meselesiyle ilgili tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan derin soruşturma neticesinde, operasyon kapsamında ele geçirilen silah ve mermiler ile sirkat edilen motosikletin, İskele’de Cenk Koçak’a yönelik saldırı amacıyla kullanılacağının belirlendiğini mahkemeye sundu

Polis, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü, 3 kişinin daha arandığını bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme; zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Tepki toplamıştı

Sosyal medyada “Cenk Hoca” adıyla tanınan Cenk Koçak, son haftalarda paylaştığı videolarla kamuoyunun gündemine gelmişti.

Fitness ve vücut geliştirme içerikleriyle bilinen Koçak’ın, İslam dini ve Peygamber’e yönelik ifadeleri sosyal medyada geniş tepki toplamıştı.