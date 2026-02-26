Ekonomik sorunlar tetikliyor

Ömer KADİROĞLU

Türkiye’de boşanma oranlarının yüzde 35’e yükselmesi yorumcular tarafından ‘önemli bir sorun’ olarak nitelendirilirken, Kuzey Kıbrıs’ta bu rakamın yüzde 100’e yaklaştığı öğrenildi. Psikolog Linda Fraim’e göre; boşanmaların en önemli nedenlerinden birini ekonomik sorunlar oluşturuyor. Bunun yanı sıra erken evlilikler, sosyal medya ve psikolojik sorunlar boşanmaları tetikliyor.

Vatandaşların önemli bir kısmı da boşanmalarda en önemli etkenin ekonomik sıkıntı ve parasızlık olduğunu söylüyor. Vatandaşlar boşanmalarda en büyük acıyı çocukların çektiğini, o yüzden evlilikte sabrın önemli olduğunu belirterek gençlere “acele karar verilmemesini’ öneriyor.

Ne dediler?..

Fatma Denizli

“Boşanma sayıları ile evlilikler eşitlendi. Eskiden kadınlar erkek boyunduruğunu kabul ediyordu ancak şimdiki kadınlar kabul etmiyor. Hatta erkeklerden üste bile çıktılar. Ekonomik bağımsızlıklarını aldıkları için biraz da şımardılar. Eşim çok sene önce rahmetlik oldu ve 22 sene evli kaldım. Eşim ölmese daha da evli kalacaktım. Küçücük sebeplerden şimdikiler ayrılıyor. Evliyken eşimle her konuda anlaşıyordum. Senin paran benim param veya senin malın benim malım konuları hiç olmadı. Samimiyet vardı ancak şimdikilerde yok. Eşim bana ben ona hak tanırdık ve evliliğimizde demokrasi vardı.”

Feyzullah Esendağlı

“Boşanmaların nedenlerinin başında ekonomik sıkıntılar geliyor. Eşimle 30 yıllık bir evliliğim var. Eşimle 30 yıl bir birimizi kırmadan gizli saklı olmadan günlerimizi geçirdiğimiz için anlaşıyoruz ve evliliğimiz devam ediyor. Dünyaya bir daha gelsem yine aynı eşimle evlenmeyi isterdim.”

Selma Beyazer

“Ülkede evlilikler kadar boşanmaların artması gençlerin bir birlerine karşı olan sevgi ve saygısının azalmasından kaynaklıyor. Zamana çok uydukları için ayrıca yetiştirme tarzlarının değişmesinden dolayı boşanmalar arttı. Ben üç yıl önce kaybettiğim eşimle 52 yıl evli kaldım. 52 yıllık birlikteliğimizi saygı ve sevgiye bağlıyorum. Dünyaya bir daha gelsem yine evlenirdim. Evlilik güzel, karşılıklı sabır ve saygı isteyen bir müessesedir.”

Halil Poyrazoğlu

“Evliliklerle boşanmaların eşitlenmesinin nedeni anlaşmazlık ve ekonomik sıkıntılardır. Ben de yıllar sonra eşimden ayrıldım. Günümüzde şartlar mı, insanlar mı yoksa düşünceler mi değişti bilmiyorum ama insanlar bunu normal karşılıyor. Medeniyet ve teknolojinin gelişmesine mi başlayalım bilemedim. Ben eşimle 40 yıl evli kaldım ve çok uyumlu bir çifttik. Bir anda alabora olan evliliğimde sanırım ben suçluyum. Dünyaya bir daha gelsem bu şartlarda evlenmek istemezdim. Birlikte yaşamak sanırım daha iyi.”

Olgun Eray

“Evliliklerle boşanmaların eşitlenmesinin nedeni sanırım ekonomik sıkıntılardan kaynaklanıyor. Şimdiki çocuklar analarının babalarının gözü ve ne isterlerse alıyorlar. Evlendiği zaman ise aynı hayatı bulamadıklarında ayrılıklar oluyor. Ben 50 yıllık evliyim ve bunu bir birimize karşı olan anlayışa, sevgiye ve gizli saklı işler yapmamaya borçluyum. Ben böbrek nakli oldum ve eşim bana böbreğini vererek bana hayat verdi. Dünyaya bir daha gelsem aynı eşimle yeniden evlenirdim.”

Oğuzhan Balcı

“Boşanmaların başlıca sebebi bence ekonomik sıkıntılardan kaynaklanıyor. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle harcamalar kısıtlanıyor. Diğer bir etken ise ailelerin gençlerin evliliklerine müdahale etmesidir. Ben üç yıllık evliyim ve üçüncü evliliğimi yaptım. Önceki iki eşimden ekonomik sıkıntılardan dolayı ayrıldım. Dünyaya bir daha gelirsem şimdiki eşimle yine evlenirdim.”

Elif Çelik

“Ülkedeki evlilik ile boşanma sayıları eşitlendi ve bunu ekonomik sıkıntılarla kadınların ekonomik özgürlüklerini almalarına bağlarım. Evliyim ve eşimle 34 yıllık bir evliliğim var. 34 yıllık evliliğimi hoşgörülüğe ve karılıklı anlayışla sevgiye borçluyum. Dünyaya bir daha gelsem yine evlenirdim.”

Kadir Kasat

“Ülkede evliliklerle boşanma sayılarının eşitlenmesini sevgi ve saygının zamanla bitmesinden kaynaklanıyor. Ben 35 yıllık evliyim ve bunu saygı, sevgi ve bir birbirimize karşı anlayışlı olmamıza borçluyuz. Ben dünyaya bir daha gelsem yine aynı eşimler evlenmek isterdim.”