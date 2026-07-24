Başkent müzikle coşuyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından düzenlenen Akustik Sahne Konserleri, Lefkoşa Surlariçi’nde müzikseverleri bir araya getirmeye devam ediyor.

İplik Pazarı’nda gerçekleştirilen konser etkinliğinde solist Aysu Mişon sahne alırken, konuk sanatçı Sinan Güzen de performansıyla geceye renk kattı. Sevilen eserlerin seslendirildiği etkinlikte vatandaşlar müzik dolu keyifli bir akşam yaşadı.

Tarihi Surlariçi bölgesinin atmosferinde gerçekleşen konsere yerel halkın yanı sıra yabancılar ve turistler de ilgi gösterdi. Farklı kültürlerden insanların buluştuğu etkinlikte katılımcılar, canlı müzik eşliğinde eğlenceli vakit geçirdi.

Akustik Sahne konserleri, Lefkoşa’nın kültür ve sanat yaşamına katkı sağlarken, İplik Pazarı’nda düzenlenen etkinlikler bölgeye hareketlilik ve renk katıyor.

LTB’nin müzik, sanat ve kültür etkinlikleriyle Lefkoşa’da sosyal yaşamı desteklemeye devam edeceği belirtildi.

