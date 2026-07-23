Tanesi 40 lira

Ömer KADİROĞLU

Halk arasında "doğal viagra" olarak bilinen babutsa, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte pazar tezgâhlarındaki yerini aldı. Girne’de kurulan Çarşamba Pazarı’nda tanesi 30, soyulmuşu ise 40 liradan satışa sunulan babutsa tercih edilen ürünler arasında yer aldı. Çileğin 400 liraya, kayısı, kiraz ve nektarinin 200'er liraya satıldığı pazarda alışveriş yapan vatandaşlar mevsim meyve ve sebzelerindeki yüksek fiyatlar nedeniyle ihtiyaçlarını sınırlı miktarda alabildiklerini belirterek, fiyatların düşürülmesini istedi.

Ne dediler…?



Salih Dağcılar (Esnaf)

“Babutsa adet olarak 30, soyulmuş olarak 40 liradan satılıyor. Kalbe, böbreklere faydası olan ayrıca cinsel gücü arttırıcı özelliği vardır. Babutsanın satışları zayıf gidiyor. Yeni çıkmasına rağmen henüz bir rağbet yok muhtemelen fiyatı pahalı diye almıyorlar. Diğer yandan babutsalar bir de hastalık dadandı ve maalesef babutsalar yok olmak üzere. Devleti yönetenler babutsalarla ilgili bir önlem almalı ve yok olmalarını önlemelidir.”



Jila Milani

“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Meyve ağırlıklı alışveriş yapıyorum ancak fiyatlar çok yüksek. Türkiye’de kayısının en iyisini 50 liraya alıyordum şimdi burada 170-180 liraya alıyorum. Umarım bu fiyatlar biraz daha iyi olur. “



Ergül Aktunç

“Pazar yerinden evimizin ihtiyaçlarını almak için eşimle birlikte geldim. Bir ürün çoğaldıkça ucuzluyor ancak şu anda mevsimin ürünleri bile biraz yüksek fiyatla satılıyor. Alabileceklerimizin bir kısmını alabiliyoruz. Her şeyde belirgin bir şekilde bir yükseliş var ancak kiraz 600-700 liralardan 100-150 liralara düştü. Pazar yerine geldiğimizde fiyatı yüksek olan ürünleri alamıyoruz.”



Halit Çolak

“Pazar yerinde tüm ürünlerin fiyatı yüksek. Canımızın çektiği ürünleri az da olsa alıyoruz ancak bu fiyatların düşürülmesi için ve herkesin bu ürünleri rahatça alabilmesi için çalışmalar yapılması gerekiyor.”



Hüseyin Selenlioğlu

“Pazar yerinden domates, salatalık ve meyve aldık ancak fiyatlar asgari ücretin artması ile birlikte hareketlenmeye başladı. Fiyatı en yüksek ürünler kiraz, kayısı ve nektarin gibi meyvelerdir. Fiyatı nedeniyle alamadığımız ürünler oluyor. Beklentimiz pazarın daha düzenli ve fiyatlarının daha uygun olmasıdır.”



Nilüfer Yılmaz

“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almaya geldik ancak fiyatlar çok yüksek. Fiyatı yüksek diye alamadığımız ürünler oluyor. Fiyatı en yüksek ürün bence 20-30 liradan satılan karpuzdur. Bir karpuz alıyorsunuz 300-400 lira tutuyor. Bunun neden kaynaklandığını bilmiyoruz ancak Türkiye’de 20 liraya alınanları biz burada 200 liraya alıyoruz. Bununla ilgili gerekli çalışmaların yapılarak fiyatların ucuzlatılması daha iyi olacaktır.”



Bahadır Muradov

“Pazar yerinde eşimin hazırladığı listeye göre ihtiyaçları almaya geldik ancak asgari ücrete gelen zamla birlikte pazarın fiyatı da arttı. Pazar yerinde fiyatı en yüksek ürün kilosu 80 lira ile salatalıktır. Fiyatı yüksek olan ürünleri az da olsa almaya çalışıyoruz ancak mevsiminde olan ve yüksek fiyatlı olan ürünleri almıyoruz.”



Fikret Can Hız

“Pazar yerinden genellikle yeşillik ve sebze alıyorum. Taze olduğu için burayı tercih ediyorum. Fiyatlar marketlere göre daha uygun gibi görünüyor. Fiyatlarına çok bakmıyorum çünkü ihtiyaçlarımızı almak zorundayız ve burası taze diye gelip alıyorum.”

Pazarda dünkü fiyatlar şöyleydi:

Asma yaprağı: 1000 TL

Çilek: 400 TL

Nar: 350 TL

İncir: 350 TL

Kivi: 300 TL

Bamya: 250 TL

Mantar: 250 TL

Yeşil erik: 230 TL

Kiraz: 200 TL

Nektarin: 200 TL

Kayısı: 200 TL

Armut: 200 TL

Üzüm: 200 TL

Börülce: 200 TL

Böğürtlen: 200 TL (240 Gr)

Molehiya: 180 TL (1 Bağ)

Şeftali: 180 TL

Sarı fasulye: 170 TL

Elma: 150 TL

Karnabahar: 150 TL

Limon : 150 TL

Çeri domates: 150 TL

Ananas: 150 TL (adet)

Kabak: 130 TL

Salatalık: 100 TL

Acı biber: 100 TL

Mango: 80 TL (adet)

Muz: 80 TL

Avokado: 80 TL (adet)

Domates: 70 TL

Havuç : 70 TL

Kavun : 70 TL

Dolmalık biber: 70 TL

Pancar: 70 TL

Mor lahana: 60 TL

Soğan : 60 TL

Patates: 50 TL

Portakal: 50 TL

Patlıcan: 50 TL

Beyaz lahana: 40 TL

Karpuz: 35 TL

Babutsa: 30 TL adet (Soyulmuş 40 TL)

