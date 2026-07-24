Taleplerini dinledi

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, KKTC’de tıpta uzmanlık eğitimi alan genç hekimlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, ihtisas eğitimine ilişkin süreçlerin yasalarla açık şekilde düzenlendiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Dinçyürek, ülkede tıpta uzmanlık eğitimi alan genç hekimleri kabul ederek sorunlarını, beklentilerini ve kamuoyunda tartışılan konuları görüştü.

Dinçyürek, genç hekimlere güvendiğini belirterek, “Haklı ve yasal konumdaki her pozisyonda genç meslektaşlarımızın yanında olacağız” dedi.

KKTC’de ihtisas eğitimine giriş ve tamamlanma süreçlerinin YÖDAK tarafından belirlendiğini ifade eden Dinçyürek, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin YÖDAK ve Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan diplomaların yetkinliğini sorgulama yetkisi olmadığını savundu.

Dinçyürek, “KKTC’de ihtisasa nasıl girileceği ve ihtisasın nasıl tamamlanacağı YÖDAK tarafından belirlenmiştir. Yetki YÖDAK’tadır. Tabipler Birliği, YÖDAK’ın ve Eğitim Bakanlığı’nın onayladığı bir diplomaya ‘bu diploma yetkin değildir’ deme hakkına sahip değildir” ifadelerini kullandı.

Tabipler Birliği’nin yalnızca yasal şartları taşıyan hekimlerin üyelik işlemlerini gerçekleştiren bir kurum olduğunu söyleyen Dinçyürek, hekimlerin diplomalarının bulunması, ülkede ikamet etmeleri ve sicillerinde engel bulunmaması halinde üyeliğin zorunlu olduğunu belirtti.

Dinçyürek, “Keyfi kriterlerle, daha önce hiç kimseye uygulanmayan kriterlerle mevcut arkadaşların eğitimlerinin standart dışı ve yetkisiz şekilde sorgulanmasını kabul etmeyiz” dedi.

Tabipler Birliği’ne sağduyu çağrısı yapan Dinçyürek, genç hekimlerin eğitimlerine ve belgelerine sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Genç hekimler adına konuşan Dr. Ertan Direnç ise tıpta uzmanlık eğitiminin siyasi tartışmalara alet edilmemesi gerektiğini söyledi.

Direnç, “Biz her şeyden önce tıp doktoruyuz ve tıpta uzmanlık eğitimi alan tıp doktorlarıyız” diyerek, sürecin bilimsel ve hukuki çerçevede değerlendirilmesini istedi.

Kamuoyunda tartışılan konuların siyasi hesaplardan uzak tutulması gerektiğini belirten Direnç, bilimsel ve yasal zeminde destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

