‘Hemen adım atılmalı’

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Yükseköğretim Değişiklik Yasa Tasarısı'nın vakit kaybedilmeden Meclis gündemine alınarak yasalaştırılması gerektiğini belirterek, yükseköğretimde kapsamlı reform çağrısı yaptı.

Yazılı açıklama yapan Akpınar, 2026-2027 akademik yılı için KKTC üniversitelerine ayrılan kontenjanların artırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "KKTC yükseköğretimi için artık zaman kaybetme lüksümüz yoktur." dedi.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'nun (YÖDAK) kurumsal kapasitesini güçlendirecek, kalite güvencesini artıracak ve yükseköğretim sistemini uluslararası gelişmelere uyumlu hale getirecek reformların daha fazla ertelenmemesi gerektiğini kaydeden Akpınar, ülkenin daha güçlü ve uluslararası gelişmeleri yakından takip edebilen bir Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖDAK yapılanmasına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Yükseköğretimde yaşanan sorunların yalnızca eğitim politikalarıyla sınırlı olmadığını savunan Akpınar, bunun aynı zamanda uluslararası tanınma ve varoluş mücadelesi olduğunu belirtti.

Türkiye ile ortak bir "yükseköğretim diplomasisi" mekanizması kurulması gerektiğini ifade eden Akpınar, diploma tanınırlığı ve uluslararası kabul konusunda Cumhurbaşkanlığı, hükümet, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖDAK, Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversitelerin eşgüdüm içinde hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Akpınar, YÖK nezdinde gerekli girişimlerin yapılarak KKTC üniversitelerinin uluslararası platformlarda daha görünür hale getirilmesinin önem taşıdığını belirtti.

2026-2027 akademik yılı için üniversite kontenjanlarının artırılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Akpınar, asıl başarının kontenjanların dolması, öğrencilerin KKTC'yi güvenle tercih etmesi, mezun diplomalarının uluslararası alanda kabul görmesi ve yükseköğretimin sürdürülebilir bir devlet politikası haline gelmesi olduğunu kaydetti.