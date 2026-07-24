Detaylar açıklandı

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, Kamu Yeterlik Sınavları ve Yabancı Dil (ingilizce) Sınavının 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini söyleyerek, tüm sınavların saat ve sınav yerleri, uyulması gereken kuralların önemi ve sınavlara katılım sayıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Köseoğlu, “Orta Düzey Yeterlik Sınavı 25 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00’da Lefkoşa Türk Lisesi, İrsen Küçük Ortaokulu ve Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda, Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı ise saat 13.00’de İrsen Küçük Ortaokulu’nda yapılacaktır. Alt Düzey Yeterlik Sınavı 26 Temmuz Pazar günü saat 09.00’da Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, İrsen Küçük Ortaokulu, Lefkoşa Türk Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesinde, Üst Düzey Yeterlik Sınavı ise yine 26 Temmuz Pazar günü saat 13.00’de Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulunda yapılacaktır.” dedi.

Köseoğlu, Üst Düzey Yeterlik Sınavı’na 186, Orta Düzey Yeterlik Sınavı’na 2 bin 199, Alt Düzey Yeterlik Sınavı’na 2 bin 612 ve Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı’na 868 kişinin katılacağını ve toplam kişi sayısının 5 bin 865 olmasının beklendiğini belirtti.

Sınavlara katılacak adaylara bugün sınav yeri ve saatini bildiren sms atıldığını söyleyen Köseoğlu, aynı zamanda khk.gov.ct.tr web sitesinde de aday numaraları ile çağrı yapıldığını, sınavlara katılacak adayların sınava girerken kimlik kartı veya kimliğini doğrulayacak resmi bir belgenin orijinalini ibraz etmek zorunda olduğunu, kimliğini belgeleyemeyen adayların sınava alınmayacağını vurguladı.

Köseoğlu, sınava girecek adayların sınava en geç 30 dakika kala sınav salonu önünde hazır bulunmaları, sınav esnasında koyu, parlak ve yumuşak uçlu bir kurşun kalem kullanılması gerektiğini, yumuşak bir silginin tercih edilmesi ve cevap anahtarında işaretlenecek dairelerin dışına taşılmaması gerektiği hususlarının da altını çizdi.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, gerçekleşecek olan sınavların ardından, sınav sonuçlarının aynı gün içerisinde khk.gov.ct.tr adresli resmi web sitesinden duyurulacağını da belirtti.

Köseoğlu, sınav sonrası açıklanacak sonuçların geçici sonuçlar olup, kesin sonuçların üç iş günü boyunca alınacak itirazların değerlendirilmesi sonrası belirleneceğini ve başarılı olan adayların, sonuçların kesinleşmesinin ardından, daha sonra açıklanacak bir tarihte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığından sertifikalarını alabileceklerini ifade etti. Köseoğlu, tüm adaylara da başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.