Başkentte keyifli bir akşam

Lefkoşa Türk Belediyesi'nin (LTB) yaz etkinlikleri kapsamında bu yıl düzenlediği LTB Akustik Sahne konserleri, önceki akşam tarihi Kumarcılar Hanı'nda gerçekleştirilen final konseriyle sona erdi. Tarihi atmosferiyle dikkat çeken Kumarcılar Hanı'nda düzenlenen konser, farklı yaş gruplarından çok sayıda müzikseveri bir araya getirirken, yaz akşamına renk kattı.

Yaz boyunca farklı sanatçıları müzikseverlerle buluşturan konser serisinin son gecesinde sahneye solist Aysu Mişon çıktı. Mişon'a gecede konuk sanatçı olarak Ahmet Ced eşlik etti.

Lefkoşa'nın tarihi dokusuyla öne çıkan Kumarcılar Hanı'nı dolduran müzikseverler, sanatçıların seslendirdiği sevilen eserlerle keyifli bir yaz akşamı geçirdi. Akustik performansların beğeni topladığı konserde izleyiciler, şarkılara zaman zaman hep bir ağızdan eşlik etti. Samimi atmosferde gerçekleşen etkinlikte sanatçılar uzun süre alkışlandı.