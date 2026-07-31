‘Son sözlerini herkes örnek almalı’

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, iş insanı Tekin Birinci’nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı. Akar mesajında şunları vurguladı:

Tekin Birinci’nin, ticaret sektöründeki başarılarını ve toplum sorunlarına karşı duyarlılığını her zaman hatırlayacak ve onu saygıyla anacağız.

Özellikle, vefatı öncesinde eşi Meral Birinci’nin mezarı başında yaptığı kısa konuşmadan çıkarılacak dersler vardır. Tekin Birinci’nin şu sözlerine dikkat çekmek istiyoruz:

“Hepimiz bu yolun yolcusuyuz… Onun için insanlarla iyi geçinin, birbirinize yardımcı olun, birbirinizi sevin, asla bırakmayın…”

Toplumun önemli bir kesiminin ağır psikolojik sorunlar yaşadığı bir dönemde Tekin Birinci’nin, Kıbrıs Türk halkına dayanışma ve birlik beraberlik mesajı vermesini önemsiyor, kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz.

Ayrıca Cemiyetimizin Disiplin Kurulu Başkanı, Kıbrıs Genç TV Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci başta olmak üzere tüm aile fertlerine, yakın dostlarına ve arkadaşlarına sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyoruz.

