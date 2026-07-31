Sözlerine açıklık getirdi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirilen üçlü görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin kamuoyunda oluşan değerlendirmeler üzerine yazılı açıklama yayımladı.

Erhürman, televizyon ekranları önünde söylediği sözleri sonradan açıklama alışkanlığı olmadığını belirterek, kullandığı dile, üsluba ve içeriğe yönelik her türlü eleştiriyi saygıyla karşıladığını ifade etti.

Erhürman, ancak mülkiyet konusundaki değerlendirmelerinin iki önemli vurgusu göz ardı edilerek yorumlandığını gördüğü için açıklama yapma ihtiyacı hissettiğini kaydetti.

Açıklamasında, basın toplantısında özellikle iki noktaya dikkat çektiğini belirten Erhürman, ilk olarak "Bir hukukçu olarak asla ne isterim, ne dilerim, ne amaçlarım..." ifadelerini kullandığını, ikinci olarak ise "Asla arzu ettiğim, asla yapılmasını doğru bulduğum bir şey de değildir..." vurgusunu yaptığını hatırlattı.

İlgili bölümün Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sayfasında yayımlanan basın toplantısının 22 dakika 54'üncü saniyesi ile 28 dakika 2'nci saniyesi arasında yer aldığını belirten Erhürman, konuyla ilgili değerlendirmelerinin tamamının bu bölümde dinlenebileceğini ifade etti.

Bir insan ve hukukçu olarak kayıplar, çatışmalar ve mülkiyet meselelerine yalnızca Kıbrıslı Türklerin mağduriyeti üzerinden bakmadığını belirten Erhürman, aynı şekilde bu konuların sadece Kıbrıslı Rumların mağduriyeti üzerinden değerlendirilmesini de kabul etmediğini söyledi.

Mülkiyet konusunda kuzeyde yapılan yanlışlara geçmişte karşı çıktığını ve çıkmaya devam edeceğini ifade eden Erhürman, güneyde yapılan yanlışlara da aynı şekilde karşı olduğunu vurguladı.

Tutuklama emirleri ya da son dönemde yaşanan olaylarda olduğu gibi tanıklık davetiyeleri yoluyla herhangi bir kişiye, Kıbrıs sorununun failiymiş gibi muamele edilmesini doğru bulmadığını belirten Erhürman, çözüm isteyen bir kişi olarak bu tür uygulamaları ne haklı ne de güven artırıcı faaliyetler olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Tutuklama ve hapis gibi konularda mütekabiliyet anlayışını da doğru bulmadığını kaydeden Erhürman, "Yapılmasını doğru bulmam" ifadesiyle tam olarak bunu kastettiğini belirtti.

Erhürman açıklamasını, Kıbrıs'taki mülkiyet sorununun çözümsüzlüğü nedeniyle güneyden veya kuzeyden herhangi bir kişinin tutuklanmasını ya da ifadeye çağrılarak tutuklanma endişesi yaşamasını istemediğini, dilemediğini, amaçlamadığını ve böyle uygulamaları doğru bulmadığını yineleyerek, bu görüşünü özellikle "asla" ifadesiyle vurguladığını belirtti.