Alıcısı çoğaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Perşembe Pazarı'nda bu hafta kirazdaki fiyat düşüşü vatandaşın ilgisini artırdı. Daha önce 250 ila 350 lira arasında satılan kirazın fiyatı, bu hafta kilosu 170 liraya kadar geriledi.

Pazarın en pahalı meyvesi ise kilosu 250 liradan satılan kivi oldu. Şeftali, nektarin ve erik 150 lira, elma 130 lira, üzüm 150 lira, kayısı 200 liradan satışa sunulurken, karpuzun kilosu 25 lira, kavunun ise 60 liradan alıcı bekledi.

Sebze fiyatlarında ise yüksek rakamlar dikkat çekmeye devam etti. Bamya ile taze fasulye kilogramı 200 liradan satılarak en pahalı sebzeler arasında yer aldı. Lahana 150 lira, çeşitli biberler 100 lira, domates 40 lira, patates 50 lira ve patlıcan ise 30 liradan tezgâhlardaki yerini aldı.

Bazı sebze ve meyve fiyatları şöyleydi:

Kivi: 250 TL

Üzüm: 150 TL

Limon: 100 TL

Elma: 130 TL

Muz: 75 TL

Kavun: 60 TL

Mısır: 40 TL

Bamya: 200 TL

Lahana: 150 TL

Taze fasulye: 200 TL

Şeftali: 150 TL

Kayısı: 200 TL

Erik: 150 TL

Domates: 40 TL

Karpuz: 25 TL

Biber: 100 TL

Kiraz: 170 TL

Salatalık: 90 TL

Patates: 50 TL

Patlıcan: 30 TL

Nektarin: 150 TL