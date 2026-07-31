‘Çözüme katkı koymaz’

Başbakan Ünal Üstel, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs temaslarının, adadaki mevcut siyasi gerçekler dikkate alınmadan yeni bir müzakere sürecinin şekillenemeyeceğini ortaya koyduğunu söyledi.

Üstel, Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet bulunduğunu belirterek, federasyon temelli çözüm modellerinin defalarca başarısız olduğunu ve yeniden gündeme getirilmesinin Kıbrıs Türk halkına bir kazanım sağlamayacağını ifade etti.

Kıbrıs'ta kalıcı ve sürdürülebilir bir uzlaşının ancak Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları, egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle mümkün olacağını vurgulayan Üstel, bu iki temel ilke sağlanmadan başlayacak herhangi bir müzakere sürecinin başarı şansı bulunmadığını kaydetti.

Rum tarafının hâlâ Crans-Montana sürecine dönme arayışında olduğunu söyleyen Üstel, bunun çözümsüzlüğün temel nedeninin değişmediğini gösterdiğini belirtti. Sonuç üretmeyecek ve Kıbrıs Türk halkının kazanılmış haklarını tartışmaya açacak hiçbir sürecin tarafı olmayacaklarını dile getiren Üstel, önemli olanın toplantılar değil, halkın haklarını güvence altına alacak gerçekçi bir zeminin oluşturulması olduğunu ifade etti.

Güçlü bir vizyonun göstergesi

Başbakan Ünal Üstel, ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde deniz altından doğalgaz hattı başta olmak üzere yeni altyapı projelerine destek verileceğine yönelik açıklamasını değerlendirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteği nedeniyle teşekkür eden Üstel, Türkiye'nin güçlü desteği ve hükümetin icraatlarıyla KKTC'nin büyümeye ve güçlenmeye devam ettiğini kaydetti.

Yeni bir döneme gireceğiz

Asrın Projesi ile Kıbrıs Türk halkının suya kavuştuğunu hatırlatan Üstel, deniz altından doğalgaz hattı projesiyle ülkenin enerji alanında yeni bir döneme gireceğini belirtti.

Üstel, söz konusu açıklamanın Türkiye ile KKTC arasındaki bağların zayıfladığını öne sürenlere en net cevap olduğunu ifade ederek, "KKTC yalnız değildir, hükümetimiz kararlıdır. Türkiye ile birlikte çıktığımız bu yoldan geri dönüş yoktur." dedi.

Üstel, GKK Komutanı Görgülü'yü kabul etti

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın Türk Mukavemet Teşkilatı'nın yaşayan ruhu olduğunu belirterek, komutanlığın Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte KKTC'nin güvenliğinin teminatı olduğunu söyledi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ise 1 Ağustos'un Kıbrıs'ın Osmanlı tarafından fethinin 455'inci, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşunun 68'inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 50'nci yıl dönümü olduğunu belirtti.

Görgülü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın Mehmetçikle omuz omuza KKTC'yi sonsuza kadar koruma azim ve kararlılığıyla görevini sürdüreceğini ifade etti.

