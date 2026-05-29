Bayram buluşması

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa İlçe Örgütü’nün düzenlediği bayramlaşma etkinliğine çok sayıda davetli katıldı.

İlçe Başkanı Nahit Öncü ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma etkinliğinde İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle ile Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in yanı sıra UBP Lefkoşa Milletvekili Ali Şan Oşan, Geçitkale–Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, meclis üyeleri ve çok sayıda partili de yer aldı.

Etkinlikte konuşan İlçe Başkanı Nahit Öncü, Mübarek Kurban Bayramı’nın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı özel günlerden biri olduğunu ifade etti. Bayramların kırgınlıkların geride bırakıldığı, sevgi ve dayanışmanın güçlendiği anlamlı zamanlar olduğunu vurgulayan Öncü, bu güzel atmosferin hep birlikte paylaşılmasının önemine dikkat çekti.

Katılım gösteren tüm partililere ve misafirlere teşekkür eden Öncü, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir değer olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Etkinlik, katılımcıların bayramlaşması ve karşılıklı iyi dileklerin sunulmasıyla devam etti.

Gazilerin bayramı kutlandı

Öte yandan UBP Gazimağusa İlçe Örgütü, bayram dolayısıyla TBK Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek gazilerle bayramlaştı.

Heyet, TBK Gaziler Derneği Başkanı Nusrettin Yuca ve dernek üyeleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Ziyaret sırasında samimi bir atmosfer oluşurken, gazilerle sohbet edilerek onların talep ve görüşleri de dinlendi.

Heyet üyeleri, gazilerin ülke için taşıdığı değerin her zaman büyük olduğunu ifade ederek, gösterilen fedakârlıkların unutulmadığını vurguladı.

TBK Gaziler Derneği Başkanı Nusrettin Yuca ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gazilere verilen değerin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını söyledi. Yuca, UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü ile birlikte ziyarete katılan bakanlara teşekkür etti.

Bayramlaşma sırasında birlik, beraberlik ve vefa duygularının önemi ön plana çıkarken, gazilerin toplum içindeki yerinin her zaman saygı ve minnetle anıldığı ifade edildi.

