İthali ve satışı yasak

Girne'ye bağlı Ozanköy'de polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, kanunsuz olarak bulundurulan canlı mermiler ile üretimi, alımı ve satışı yasak olan yavru timsah ele geçirildi. Olayla ilgili 26 yaşındaki S.K. tutuklanırken, polis soruşturmayı geniş çaplı sürdürüyor.

Polisten verilen bilgiye göre; 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 19.30 sıralarında S.K.'nin Ozanköy'de kalmakta olduğu ikametgahta arama gerçekleştirildi.

Aramada, zanlının kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu 6 adet 9 milimetre çapında canlı mermi bulundu. Aramanın devamında ise ülkede üretimi, alımı ve satışı yasak olan bir yavru timsah tespit edildi.

Söz konusu canlı mermiler ile yavru timsah emare olarak alınırken, zanlı S.K. olay yerinde tutuklandı.

Polis, zanlı hakkında "Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu" ile "Hayvan Kaçakçılığı" suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ele geçirilen yavru timsahın ülkeye nasıl getirildiği, ne zamandır zanlının tasarrufunda bulunduğu ve yasa dışı hayvan ticaretiyle bağlantı bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Ayrıca ele geçirilen mermilerin kaynağı ve herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığının da soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.



Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2026, 09:59