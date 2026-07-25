Yoğun bakımda

Girne-Alsancak Çevre Yolu'nda Çangar Plaza önünde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü 43 yaşındaki Mete Faruk Borucu ağır yaralanırken, 19 yaşındaki araç sürücüsü Ali Arda Kızıl tutuklandı.

Polis açıklamasına göre kaza, dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Ali Arda Kızıl, yönetimindeki GJ 440 plakalı salon araç ile Çangar Plaza isimli işletmenin park alanından Girne-Alsancak Çevre Yolu'na giriş yapmak istedi. İddiaya göre Kızıl, park alanından anayola çıkarak sol şeride giriş yaptığı sırada, çevre yolunda aynı istikamette sol şeritte seyreden Mete Faruk Borucu yönetimindeki SD 325 plakalı motosikletin önünü tıkadı. Bunun üzerine motosiklet ile otomobil şiddetli şekilde çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan çelik bariyerlere çarptı. Otomobil ise savrularak yolun sol tarafındaki çelik bariyerlere vurdu ve durabildi. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mete Faruk Borucu, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tedavi amacıyla Yakın Doğu Hastanesi'ne sevk edilen Borucu, ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Borucu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yapılan ilk soruşturmanın ardından sürücü Kızıl, "tehlikeli sürüş sonucu ağır yaralanmayla neticelenen trafik kazasına sebebiyet vermek" suçlaması kapsamında tutuklandı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaparken, çarpışmanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü açıkladı.

