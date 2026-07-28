‘Ben yapmadım’

Suna ERDEN

Gönyeli'de park halindeki bir araçta çıkan yangınla ilgili yürütülen ileri soruşturmada olayın kundaklama sonucu meydana geldiği belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen D.K.'nin (38), aracın üzerine yanıcı madde dökerek kasten ateşe verdiği öne sürüldü. Yangında araçta hasar meydana gelirken, tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme; zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk emri verirken, D.K. ise suçlamaları reddederek, "Ben o mahallede oturuyorum. Olay saatinde evime giderken görüldüm ama ben bir şey yapmadım" dedi.

Polis olguları aktardı

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 26 Temmuz 2026 tarihinde saat 02.50 sıralarında Yenikent'te A.D.'ye ait park halindeki Toyota Corolla marka aracı, henüz tespit edilemeyen yanıcı bir madde kullanarak ateşe vererek kasti hasara uğrattığını söyledi.

Polis, olayın ardından yapılan soruşturmada güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen zanlının, aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen yakalama emriyle ikametgahında tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada yatak odasındaki masa üzerinde bir çakmak ile yine yatak odasında bulunan açık bavul içerisindeki ve güvenlik kamerası görüntülerinde olay sırasında giydiği tespit edilen kıyafetlerin emare olarak alındığını kaydetti.

Polis ayrıca, Olay Yeri İnceleme Şubesi tarafından yanan araçtan kalıntı örnekleri alınarak incelemeye gönderildiğini, zanlının parmaklarından alınan swap örneklerinin de analiz için laboratuvara sevk edildiğini söyledi.

Soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, alınacak tanık ifadeleri, incelenecek kamera görüntüleri ve beklenen uzmanlık raporları bulunduğunu belirterek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Evime giderken görüldüm

Mahkemede söz alan zanlı ise suçlamaları reddederek, "Ben o mahallede oturuyorum. Olay saatinde evime giderken görüldüm ama ben bir şey yapmadım" dedi.

Talebi değerlendiren mahkeme; zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.