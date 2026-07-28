Federasyona destek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar, BM Genel Sekreterinin ziyaretinin Kıbrıs konusunda genişletişmiş toplantının önünü açmasını beklediklerini söyledi.

CTP Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre; İncirli katıldığı bir programda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Sekiz yılı aşkın süredir durağanlaşan çözüm sürecinin yeniden hareketlenmesini önemli gördüklerini söyleyen İncirli, Guterres’in ziyaretinin yalnızca sembolik bir temas olmaması gerektiğini belirterek, “Biz bu ziyaretten anlamlı bir 5+1 toplantısına giden yolun açılmasını bekliyoruz. Guterres’in Kıbrıs'a gelişi son bir deneme veya veda anlamı taşımamalı. Bu geliş, çözüm yolunda adım adım ilerleyeceğimiz sürecin önünü açacak bir gelişme olarak okunmalıdır.” dedi.

Doğu Akdeniz’de değişen jeopolitik dengelerin Kıbrıs sorununu yeniden uluslararası gündemin önemli başlıklarından biri haline getirdiğini ifade eden İncirli, çözüm arayışında siyasi eşitlik ve güvenlikten taviz verilmemesi gerektiğini kaydetti.

