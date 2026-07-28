Çenesi kırıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa'da genç bir kadına yönelik cinsel saldırı iddiası ve ardından yaşanan darp olayı mahkemeye taşındı. Genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen U.A. ile olayın ardından U.A.'yı darp ederek yüz kemiklerini kırdığı iddia edilen H.K., ayrı ayrı mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Hüseyin Ekren, U.A.'nın 22 Temmuz saat 22.30 sıralarında, bir ikametgahın yatak odasında birlikte içki içtiği P.P. isimli müştekinin şortunu ve iç çamaşırını zorla indirip dudağından öpmek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis, H.K.'nin ise 23 Temmuz saat 15.00 sıralarında Gazimağusa'da bir cadde üzerinde, arkadaşına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle U.A.'nın yüzüne defalarca yumruk attığını, bu saldırı sonucu U.A.'nın elmacık ve çene kemiklerinin kırıldığını belirtti.

Her iki zanlının da tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek uygun teminat talep etti.

Mahkeme, H.K.'nin 200 bin lira nakdi teminat yatırmasına ve iki kefilin toplam bir buçuk milyon lira şahsi kefalet senedi imzalamasına; U.A.'nın ise 150 bin lira nakdi teminat yatırmasına ve bir kefilin 750 bin lira şahsi kefalet senedi imzalamasına emir vererek, her iki zanlının da davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına karar verdi.

