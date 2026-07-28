UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel, Girne Huzurevi'ni ziyaret ederek, burada bakım gören yaşlılarla bir araya geldi. Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen Üstel, yaşlılarla sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Ziyarette, yaşlıların yaşam koşulları, huzurevindeki hizmetler ve ihtiyaçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Zerrin Üstel'e ziyareti sırasında Girne Kaymakamı Revin Gürler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, UBP Girne İlçe Başkanı İbrahim Erbildim ile UBP Lapta Örgüt Başkanı Talat Çiftçi de eşlik etti. Heyet, huzurevinde yürütülen hizmetler hakkında yetkililerden bilgi alırken, sakinlerle tek tek ilgilenerek onların görüş ve taleplerini dinledi.

Ziyaret boyunca huzurevi sakinleriyle samimi sohbetler gerçekleştiren Zerrin Üstel, yaşlıların toplumun en değerli bireyleri olduğunu belirterek, onların huzur ve mutluluğunun büyük önem taşıdığını ifade etti. Büyüklerin yaşamlarının bu döneminde kendilerini yalnız hissetmemeleri gerektiğini vurgulayan Üstel, gerçekleştirilen ziyaretlerin bu anlamda önemli olduğunu söyledi.

Bakım gören yaşlıların her zaman yanlarında olduklarını göstermek amacıyla huzurevini ziyaret ettiklerini belirten Zerrin Üstel, devletin ve toplumun yaşlılara sahip çıkmasının önemli bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

"Yaşlılarımız her zaman baştacımız olmaya devam edecek." diyen Üstel, büyüklerin yaşamlarını daha huzurlu ve güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri için yürütülen çalışmaları önemsediklerini belirtti. Yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam kalitelerinin artırılması yönündeki çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Üstel, huzurevi personeline de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, huzurevi sakinleriyle hatıra fotoğrafı çekilmesi ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.



