Evinde silah bulundu

Lefkoşa'da bir meyhanede kız arkadaşına 9 milimetre çapında canlı mermi verdiği gerekçesiyle "Patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu" suçundan tutuklanan A.K., dün mahkemeye çıkarıldı. Soruşturmanın yeni başladığını belirten mahkeme, zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi. Zanlının kız arkadaşına gözdağı vermek amacıyla mermi verdiği iddia edilirken, evinde yapılan aramada bir silah ve 50 mermi bulunduğu açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 22.30 sıralarında Lefkoşa'da Şehit Sami Küpeli Sokak üzerinde bulunan bir meyhane içerisinde, tasarrufunda bulundurduğu 9 milimetre çapındaki bir adet canlı mermiyi kendisinden ayrılmaması için kız arkadaşına vererek, “kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu” suçunu işlediğini söyledi. Polis, olayın 26 Temmuz'da bildirildiğini, merminin emare olarak alındığını ve zanlının tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada adına kayıtlı bir adet tabanca ile 50 adet merminin bulunarak emare alındığını belirtti.

Zanlının olayla ilgili sözlü beyanlarda bulunduğunu ve bunların araştırılacağını ifade eden polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.