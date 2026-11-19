Ercan Havalimanı’nda ülkeye giriş yaparken tasarrufunda ülkeye ithali yasak ve kaçak 25 karton Oris marka sigara bulunan yaşındaki K.Ç, mahkemeye çıkarıldı. Değeri 27 bin TL olan sigaralar nedeniyle tutuklanan zanlı, kalp rahatsızlığı olduğunu belirterek cezaevine gönderilmek yerine sınır dışı edilmeyi istedi. Mahkeme zanlıyı 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 17 Kasım 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapan K.Ç.’nin tasarrufunda ülkeye ithali yasak Oris marka 25 karton sigara tespit edildiğini kaydetti.

Polis, sigaraların toplam değerinin 27 bin TL olduğunu belirterek zanlının tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Zanlının ülkeye 30 günlük vizeyle geldiğini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise cezaevine gönderilmek istemediğini belirterek, “Beni cezaevine göndermeyin, deport edin. Kalp rahatsızlığım var” dedi.

Mahkeme; zanlının doktor kontrolünden geçirildikten sonra 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

