Suna ERDEN

Çukurova köyünde 6 kilo 20 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin ele geçirildiği Hedef Operasyonu’nda tutuklanan C.D. ve A.Z. yeniden mahkemeye çıkarılarak haklarında 8 gün tutukluluk emri verildi. Operasyon sırasında zanlıların kaçmaya çalıştığı polisin 6 kez ateş açmak zorunda kaldığı belirtildi. Zanlıların, 2026 yılı içerisinde 4 farklı noktaya uyuşturucu bırakarak bu iş karşılığında toplam bin Euro kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

Mahkemede detayları aktaran polis, 14 Kasım 2026 tarihinde saat 23.15 sıralarında Çukurova köyünde bir noktada uyuşturucu madde bulunduğu yönünde bilgi aldıklarını ve aynı gün bölgede pusu görevine başladıklarını anlattı.

Polis, bir süre sonra iki zanlının araçla olay yerine geldiğini, zanlı C.D.'nin araçtan inerek uyuşturucu maddeyi aldığı sırada polisleri fark edip kaçmaya çalıştığını, makul güç kullanılarak yakalandığını söyledi.

Diğer zanlı A.Z.'nin ise araçla kaçmaya çalıştığını ve polisin dur ihtarına uymadığını belirten polis, bunun üzerine uyarı ateşi açıldığını kaydetti.

Operasyonda zanlıların tasarrufunda yaklaşık 6 kilo 20 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini kaydeden polis, maddelerin emare olarak alındığını aktardı. Polis, C.D.'nin verdiği ifadede, WhatsApp üzerinden irtibat kurduğu bir şahısla anlaştığını, uyuşturucu maddeleri alarak kendilerine bildirilen başka noktalara bırakmak suretiyle para kazanacaklarını itiraf ettiğini kaydetti.

Polis, yürütülen soruşturmada zanlıların 2026 yılı içerisinde dört farklı noktaya benzer yöntemle uyuşturucu madde bıraktıklarının ve bu işler karşılığında toplam bin Euro aldıklarının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Ele geçirilen emarelerin analize gönderildiğini belirten polis, zanlıların cep telefonlarının ve MOBESE kameralarının inceleneceğini, olayla bağlantısı olduğuna inanılan bir kişinin de arandığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlıların soruşturma maksatlı 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.