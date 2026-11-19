Ömer KADİROĞLU

Girne Çarşamba Pazarı’na alışverişe gelenler ucuz ürünleri tercih ederken, kilosu 100 liradan satılan muz en fazla ilgi gören meyve oldu. Çileğin kilosu 600, guava 350 lira, domates ve salatalığın kilosu ise 150 liradan satıldı. Vatandaşlar, özellikle temel tüketim ürünlerinin bile cep yaktığını belirterek fiyatların düşmesini ve yetkililerin denetimleri artırmasını istedi.

Ne dediler…?

Atiye Çiko

“Markette 40 lira olan bir ürün burada 60 lira. İhtiyaçlarımızı az da olsa almaya çalışıyoruz ancak fiyatı yüksek diye alamadığımız ürünler oluyor.”

Özlem Kara

“Pazardan domates, salatalık, biber, patlıcan ve yeşillik almaya geldim. Fiyatlar çok yüksek. Beklentimiz bu fiyatların biraz düşmesidir.”

Figen Hançer

“Pazardan sebze ve meyve ihtiyaçlarımızı almaya geldik ancak fiyatlar hiç de iç açıcı değildir. En uygun hangisi ona bakıyoruz. Beklentimiz yetkililerin bu gibi yerlerin sıkı denetlenmesini bekliyoruz.”

Sinan Fidan

“Pazardan nar, mandalina ve muz alacağım. Fiyatlar çok yüksek. Yeşillikleri 100 liradan veriyorlar ve bu fiyatlar bizleri olumsuz etkiliyor. Eskiden bol bol alıyoruz ancak şimdilerde almaya korkar olduk.”

Pakize Kurtay

“Güneyde patates 60 lirayken burada 100 lira. Aynı coğrafyada olmamıza rağmen oradaki fiyatların çok daha ucuz olması can acıtıcı bir durumdur. Fiyatlarla ilgili beklentimiz düşmesidir. Burada yerli üretim olan limon, mandalina, portakal ve muz gibi ürünler bile pahalıdır.”

Rabia Karafat

“Pazardan patates, roka ve nane aldım. Fiyatlar çok yüksek. Ben 19 yaşındayım ama alışveriş yapmak istemiyorum.”

Aysun Köse

“Fiyatlar şaşırtıcı derecede yükseldi. Fiyatı yüksek diye alamadığımız ürünler oluyor. Kapya biber ve üzüm alamadım. Beklentimiz bu fiyatların düşmesidir.”

Pazar yerinde dün fiyatlar şöyleydi:

Çilek: 600 TL

Kestane: 500 TL

Guafa: 350 TL

Mantar: 250 TL

Cennet hurması: 250 TL

Kapya Biber: 250 TL

Kivi: 250 TL

İncir: 250 TL

Acı Biber: 230 TL

Bamya: 220 TL

Çeri domates: 200 TL

Ayşe kadın fasulye: 200 TL

Mango: 150 TL (adet)

Armut: 150 TL

Verigo: 150 TL

Üzüm: 150 TL

Erik: 150 TL

Domates: 150 TL

Taze Fasulye: 150 TL

Salatalık: 150 TL

Nar: 150 TL

Ayva: 150 TL

Kabak: 130 TL

Elma: 120 TL

Ananas: 100 TL (adet)

Avokado: 100 TL (adet)

Patates: 100 TL

Dolmalık biber: 100 TL

Muz: 100 TL

Limon: 100 TL

Mandalina: 80 TL

Çiçek Lahanası: 80 TL

Pancar: 80 TL

Portakal: 70 TL

Patlıcan: 60 TL

Soğan: 60 TL

Havuç: 60 TL