Lefkoşa’da Atleks Sanverler Ortaokulu karşısında, Uysal Kırtasiye yakınlarında bulunan bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Pakistan uyruklu üç çocuklu ailenin yaşadığı evde, elektrik ampulünün patlaması sonucu yatak üzerindeki şiltenin alev aldığı, yangının kısa sürede diğer odalara ve mutfağa yayıldığı belirtildi. Anne, baba ve 3, 5 ve 8 yaşlarındaki üç çocuk evden çıkarak kurtulmayı başardı.

Lefkoşa Okullar Yolu bölgesinde, Uysal Kırtasiye’nin arkasında bulunan bir evde akşam saatlerinde yangın çıktı. Atleks Sanverler Ortaokulu’nun karşısındaki evde çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Edinilen ilk bilgilere göre; evde kiracı olarak yaşayan Pakistan uyruklu beş kişilik ailenin bulunduğu sırada elektrik ampulünün patlaması sonucu yatak üzerindeki şilte alev aldı. Alevlerin kısa sürede yatak odalarına ve mutfağa yayıldığı belirtildi. Evde bulunan anne ve baba, 3, 5 ve 8 yaşlarındaki üç çocuklarını da yanlarına alarak dışarı çıkmayı başardı. Yangına üç itfaiye aracıyla müdahale edilirken, Sivil Savunma ekipleri de olay yerine sevk edildi. Alevlerin yükseldiği evden çevreye yoğun duman yayıldı. Yangının tamamen kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürerken, evde meydana gelen hasarın boyutu ve yangının kesin çıkış nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

