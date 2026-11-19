Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, bedelli askerlik düzenlemesinin yaklaşık bir ay içerisinde Meclis’ten geçmesini beklediklerini belirterek başvuruların yasa yürürlüğe girer girmez başlayacağını açıkladı.

Maraş’la ilgili de konuşan Üstel, bölgenin geleceğine ilişkin her türlü tasarruf yetkisinin KKTC’ye ait olduğunu savundu. Üstel, ayrıca UBP Gazimağusa İlçe Başkanlığı’nın dayanışma yemeğine de katılarak partililerle bir araya geldi.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Üstel, yeni Bedelli Askerlik Yasası ile ilgili soruları yanıtladı.

Yaklaşık bir ay içerisinde Meclis’te kabul edilmesi beklenen yasanın, savunma programındaki diğer düzenlemeleri beklemeden yürürlüğe gireceğini belirten Üstel, başvuruların yasa yürürlüğe girer girmez başlayacağını söyledi.

Başvuruların ardından gençlerin askerlik yükümlülüklerinin, kısa süreli askerlik hizmetlerini yerine getirecekleri tarihe kadar dondurulacağını kaydeden Üstel, gençlerin bu tarihi beklemeden ülkelerine dönebileceklerini ve çalışma hayatına katılabileceklerini ifade etti.

Bedelli askerlik ücretine ilişkin de açıklama yapan Üstel, tutarın asgari ücretin belirli bir katı üzerinden belirleneceğini belirterek, bedelin gençler ve aileleri için ulaşılabilir olmasına dikkat edeceklerini söyledi.

Yeni düzenlemenin gençlerin eğitim, çalışma ve aile hayatlarını daha sağlıklı planlamalarına katkı sağlayacağını ifade eden Üstel, Bedelli Askerlik Yasası’nın UBP’nin vizyon projelerinden biri olacağını kaydetti.

Maraş açıklaması: Her türlü tasarruf yetkisi KKTC’ye ait

Üstel, Maraş’la ilgili açıklamasında ise bölgenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğunu belirterek, buradaki her türlü tasarruf yetkisinin KKTC hükümetine ve devletin yetkili organlarına ait olduğunu savundu.

Gelecek hafta kamuoyuna duyuracakları Yeni Maraş Projesi’ne ilişkin Rum tarafından gelen açıklamalara tepki gösteren Üstel, Maraş’ın Türk vakıflarına ait olduğunu ifade etti.

Maraş için yeni bir imar planı hazırlayacaklarını belirten Üstel, halkın bölgedeki sahillerden daha iyi yararlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Dayanışma yemeği düzenledi

Öte yandan Üstel, UBP Gazimağusa İlçe Başkanlığı tarafından Arkın Palm Beach Hotel’de düzenlenen dayanışma yemeğine katıldı.

UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü öncülüğünde gerçekleştirilen geceye Üstel’in yanı sıra eşi Zerrin Üstel, bölge bakanları, milletvekilleri, örgüt başkanları ile kadın ve gençlik kolları başkanları katıldı.

Organizatörlerin verdiği bilgiye göre, yoğun katılım nedeniyle 450 kişilik salon yetersiz kaldı.

Gecede Nahit Öncü ve Ünal Üstel katılımcılara hitaben konuşma yaptı. 6 Aralık seçimleri öncesinde gerçekleştirilen buluşma, UBP Gazimağusa ilçe örgütlerinin bir araya geldiği geniş katılımlı etkinliklerden biri oldu.