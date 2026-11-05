Benzeri görülmedi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkânında çalışan 22 yaşındaki kadın benzeri görülmemiş bir soygun olayına imza attı. Patronun içerde olmadığı bir saatte kasayı açarak 2 milyon TL değerindeki 200 adet çeyrek altını, ayrıca vitrinden kasaya yerleştirilen 6 milyon TL değerinde bir kilo 22 ayar takı setini ve 12 milyon TL değerinde 2 kilo 14 ayar takı setini Victoria's Secret çantasına koyan genç kadının doğruca Ercan Havaalanı’na gittiği belirtildi.

Altınların yanı sıra kasada muhafaza edilen 10 bin Sterlin, 500 ABD Doları ve 100 bin TL nakit parayı çalmakla suçlanan kadının, çantayı Ercan’da bir başkasına vererek yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. Araç plakasından yola çıkarak, suç ortaklarının peşine düşen polis 5 kişiyi bir cafe’de bularak yargı huzuruna çıkardı. Zanlılar hakkında ilk etapta ikişer gün tutukluluk emri verildi.

Altınları çantasına sakladı

Duruşmada olguları aktaran polis memuru, 2 Kasım 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkânında çalışan B.K.’nin iş yeri kasasında muhafaza edilen toplam 2 milyon TL değerindeki 200 adet çeyrek altını, 10 bin Sterlin, 500 ABD Doları ve 100 bin TL nakit parayı çaldığını söyledi.

Polis, zanlının ayrıca vitrinden kasaya yerleştirilen 6 milyon TL değerinde bir kilo 22 ayar takı setini ve 12 milyon TL değerinde 2 kilo 14 ayar takı setini Victoria's Secret çantasına koyarak iş yeri dışına çıkardığını belirtti.

Polis, incelenen kamera görüntülerinde B.K.’nin havalimanında yanına gelen bir şahsa çantayı teslim ettikten sonra yurt dışına gittiğinin tespit edildiğini açıkladı. B.K. hakkında tutuklama emri çıkarıldığını belirten polis, çantayı teslim alan şahsın bulunduğu aracın plakasının incelenmesi sonucunda aracın zanlı D.D.’ye ait olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Aynı gün D.D.’nin Lefkoşa’da bir kafede olduğunun tespit edildiğini ifade eden polis, kafeye gidildiğinde 5 zanlının aynı masada oturduğunun görüldüğünü söyledi. Polis, ekipleri gören zanlı A.S.’nin kuyumcu dükkânına ait altın cüzdanını masa altına attığını aktardı.

Polis, cüzdanda yapılan aramada 17 altın yüzük, 5 tam altın, 23 çeyrek altın, 11 altın bileklik, 6 altın kolye, 6 altın kolye ucu, bir çift altın küpe ve bir Cumhuriyet altını bulunarak emare alındığını kaydetti.

Soygunu A.S.’nin planladığı iddia edildi

Polis, 5 zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Zanlı F.B.’nin ifade verdiğini kaydeden polis, soygunu planlayan kişinin A.S. olduğunu ve masa altına atılan cüzdanı da ondan aldığını söylediğini aktardı. Polis, F.B.’nin ayrıca A.S.’nin içerisinde çalıntı altınların bulunduğu cüzdanı B.N. ve H.Ç.’ye gösterdiğini söylediğini mahkemeye aktardı.

F.B.’nin kalmakta olduğu otel odasında mahkeme emriyle yapılan aramada, olayda kullanıldığı belirtilen pembe renkli Victoria's Secret çantanın bulunarak emare alındığını kaydeden polis, zanlıların kayıp emarelerle ilgili ifade vermediklerini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler bulunduğunu ifade eden polis, zanlıların 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Avukattan itiraz

Zanlı B.N.’nin avukatı polise sorular yönelterek müvekkilinin altınları çalmadığını, hırsızlığı gerçekleştiren kişinin B.K. olduğunu söyledi.

Polis ise B.N.’nin şimdilik yalnızca çalıntı altınlardan haberdar olduğuna ilişkin F.B.’nin ifadesi üzerine tutuklandığını, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Mahkeme, 5 zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026, 10:03